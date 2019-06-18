Первая узбекистанская компания в Гонконге будет продвигать китайскую медицину

ГОНКОНГ (HONG KONG), 18 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- 13 июня компания Yulin Bagu Group JV LLC провела в Гонконге Международный неофициальный прием, посвященный вопросам инноваций и сотрудничества в сфере китайской медицины в странах "Пояса и пути". В мероприятии приняли участие: делегация во главе с послом Узбекистана в Китае Бахтиёром Саидовым; член ВК НПКСК, исполнительный директор и заместитель главы правления Success Universe Group Limited, председатель Гонконгской культурной ассоциации и Гонконгской генеральной ассоциации "Чунцин" д-р Гоффман Ма Хо Мань (Ma Ho Man, Hoffman); председатель Гонконгской ассоциации журналистов Чжан Голян (Zhang Guoliang); заместитель генерального директора Dawen Group Цзян Чжэнъинь (Jiang Zhengyin); учредитель и соучредитель Yilin Bagu Group г-н Линь Сюэжун (Lin Xuerong) и Баходыр Абдуллаев. Основной целью мероприятия являлось внедрение инициативы "Пояс и путь" в Гонконге и обеспечение международного обмена посредством совместного развития отрасли китайской медицины.

Посол Узбекистана г-н Саидов в ходе приёма отметил, что традиционная китайская медицина и ее диагностико-терапевтические методы, включая акупунктуру, набирают популярность в его стране как эффективные средства лечения и реабилитации. За последние годы поток узбекских пациентов, приезжающих в Китай на лечение, заметно увеличился. Г-н посол тепло поприветствовал присутствовавших на мероприятии представителей Гонконга, подчеркнув, что Узбекистан предоставит все необходимые условия и всестороннюю поддержку прямым инвестициям в страну.

В интервью журналистам Бахтиёр Саидов дополнительно пояснил, что Гонконг, как перекресток восточных и западных культур и международный мегаполис, обладающий мощной конкурентоспособностью, является приоритетной платформой, важным опорным пунктом и "плацдармом" для освоения зарубежных рынков китайской медицины в ходе реализации инициативы "Пояс и путь", демонстрирующим непревзойденные преимущества в процессе продвижения упомянутой инициативы и глобализации китайской медицины. Узбекистан стремится наращивать коммуникацию и расширять сотрудничество с представителями политических кругов, бизнеса и фармацевтического исследовательского сообщества Гонконга.

Yilin Bagu Group планирует учредить в Гонконге собственное дочернее предприятие, которое станет первой узбекистанской компанией, зарегистрированной в специальном административном районе КНР. По словам члена делегации Yilin Bagu г-жи Гулинур Абдуллаевой, гонконгский филиал будет использовать все преимущества региона для проведения клинических исследований, торговли, финансирования и интернационализации китайской фармацевтической продукции. Компания будет осваивать бизнес-потенциал, связанный с китайской медициной в Гонконге, и учредит научно-исследовательский центр лекарственных растений с целью переработки, регистрации и разработки китайских медицинских препаратов на базе высококачественного сырья, производимого в Узбекистане и в материковой части КНР, а также для проведения прикладных клинических исследований в соответствии со стандартами специального административного района. Новое дочернее предприятие будет отвечать за импорт и экспорт первоклассных препаратов китайской медицины и фармацевтического сырья, расширение финансовых сервисов в данной отрасли, а также за превращение предприятия в важное связующее звено между материковым Китаем, Узбекистаном и другими странами "Пояса и пути" и важную платформу для глобализации традиционной китайской медицины.

По словам главы реализуемого компанией Yilin Bagu Международного проекта инноваций китайской медицины в регионе "Пояс и путь" г-жи Ху Сюцзюань (Hu Xiujuan), группа ориентируется на создание в Узбекистане передовой операционной платформы с полноценным охватом всей отраслевой цепочки и всесторонним техническим сотрудничеством с авторитетными исследовательскими, образовательными и медицинскими учреждения Китая - такими как Университет традиционной китайской медицины пров. Цзянси и его аффилированный госпиталь. Реализация проекта "Стратегия пяти шагов" в сочетании с диагностическим, исследовательским, образовательным, производственным и торговым потенциалом китайской медицинской отрасли позволят углубить обмен и сотрудничество в сегменте традиционной китайской медицины между Китаем, Узбекистаном и другими странами "Пояса и пути", а также внесет заметный вклад в обеспечение здоровья и благосостояния народов, проживающих вдоль великого Шелкового пути.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/902804/The_Belt_and_Road.jpg