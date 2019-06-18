ScreenX и "Мягкий кинотеатр" представят технологию панорамного изображения

МОСКВА (MOSCOW), 18 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой разработчик технологий для кинотеатров, компания CJ 4DPLEX сегодня сообщила о подписании нового соглашения с сетью "Мягкий кинотеатр". Документ направлен на расширенное внедрение инновационных панорамных технологий ScreenX по всей России уже к концу 2019 года. Результатом этого партнерства станет открытие четырех новых кинозалов ScreenX в различных регионах РФ.

Посредством этого совместного проекта владельцы сети "Мягкий кинотеатр" стремятся укреплять свои позиции на высоко конкурентном кинорынке, особенно в Самаре. Первый кинотеатр ScreenX откроется в самарском торгово-развлекательном комплексе "Гудок" - крупнейшем шоппинг-молле Поволжья. "Мягкий кинотеатр Гудок" оснащен 7 экранами и рассчитан на 792 мест со средней заполняемостью на уровне почти 27 процентов. (средний показатель за период с апреля 2018 по март 2019 гг.)

ScreenX - первая в мире технология многопроекторного воспроизведения изображения, созданная специально для современных кинотеатров. Эта технология переносит зрителей за пределы традиционного киноэкрана, с помощью уникальной системы визуально расширяя проекцию некоторых сцен в художественных фильмах и рекламного контента перед сеансом на правую и левую стены кинозала.

"Мы очень рады заключить с сетью "Мягкий кинотеатр" новое соглашение, направленное на внедрение технологии ScreenX по всей России, - отметил генеральный директор CJ 4DPLEX JongRyul Kim (Ким Джон-Нёль). - Для нас большая честь вместе со столь потрясающим партнером совершить революционную трансформацию кинематографического ландшафта в регионе, и мы с надеемся на многолетнее плодотворное сотрудничество с "Мягким кинотеатром"".

"Мы очень рады дать толчок для масштабного внедрения технологий ScreenX в России посредством нашего нового партнерства с CJ 4DPLEX, - поделился генеральный директор сети "Мягкий кинотеатр" Евгений Штрамвасер. - Уверены, эта уникальная кинотехнология с эффектом полного погружения станет приятным сюрпризом для наших зрителей, и с нетерпением ждем возможности открыть больше залов ScreenX в кинотеатрах нашей сети по всей стране".

О технологии ScreenX

ScreenX - первая в мире технология многопроекторного воспроизведения изображения на экранах кинотеатров. Разработка компании CJ 4DPLEX обеспечивает максимально возможный на сегодняшний день эффект визуального погружения. Эта технология переносит зрителей за пределы традиционного киноэкрана, с помощью уникальной системы расширяя проекцию некоторых сцен в художественных фильмах и рекламного контента перед сеансом на правую и левую стены кинозала, тем самым создавая объемное, панорамное изображение с углом в 270 градусов. На сегодняшний день, оборудование ScreenX установлено в 220 кинозалах по всему миру, включая 87 - в Южной Корее; 66 - в Китае, 17 - в США; 9 - в Англии; 4 - в Турции; 4 - в Японии; 3 - в Швейцарии; 2 - во Франции; 2 - во Вьетнаме и по одному в Испании, Венгрии, ОАЭ, Кувейте, Таиланде, Индонезии, Израиле, Канаде и Польше. В ходе выставки ShowEast 2018 технология ScreenX была признана "инновацией года". Для получения более подробной информации посетите www.screenx.co.kr

О "Мягком кинотеатре"

Российская сеть "Мягкий кинотеатр" включает 46 залов в 7 городах РФ. Кинотеатры этой сети отличаются от конкурентов тем, что все их залы оснащены мягкими креслами с откидывающимися спинками без доплаты за премиум-сервис. До конца 2019 года сеть планирует открыть 2-4 новых филиала.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/924457/CJ_4DPLEX_Myagkiy_Kinoteatr.jpg