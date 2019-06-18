GAC Motor рассказывает истории истинного величия

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 18 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Обычный учитель начальной школы в деревушке, затерявшейся в горах поблизости от Чунцина, за 40 лет своей жизни успел потрудиться лодочником, построить школу и вдохновить своих студентов на достижение самых смелых мечтаний.

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8557051-gac-motor-salute-the-ordinary/

Бренд GAC Motor рассказал эту удивительную историю в своем первом ролике под названием "Лодка", ставшим частью новой серии коротких фильмов "Хвала простоте". В этой серии GAC Motor повествует о великих достижениях простых людей в их повседневной жизни, отдавая им глубочайшую дань уважения. В глазах большинства учитель из ролика "Лодка" - самый обычный человек. Однако то вдохновение, которым он смог наполнить сердца своих учеников, делают его великим наставником.

Эта история иллюстрирует идею о том, что каждый человек, вне зависимости от занимаемой им должности, играет значимую роль в нашем обществе.

Эта идея лейтмотивом проходит через взаимоотношения GAC Motor со штатом своего персонала. Следуя корпоративной концепции стремления к величию и реализации амбициозного желания подарить комфортную мобильность всем людям на планете, сотрудники GAC Motor вкладывают весь свой профессионализм в выполнение обычных рабочих задач в штате компании, что и позволяет бренду создавать столь высококачественную продукцию.

"В своей серии коротких фильмов "Хвала простоте" GAC Motor отдает дань обычным людям, упорно трудящимся на благо светлого будущего. Мы уважаем ценность каждого сотрудника даже на самых низших должностях и мотивируем как отдельных людей, так и целые группы стойко преодолевать трудности на пути к воплощению своей мечты", - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun).

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания шестой год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.