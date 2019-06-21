"All Night", третий саундтрек к игре BTS WORLD, будет выпущен 21 июня

СЕУЛ, Корея, 21 июня 2019 года /PRNewswire/ -- Netmarble анонсировала дату релиза "ALL NIGHT" — третьего саундтрека к BTS WORLD. Он станет доступен 21 июня в 2:00 по тихоокеанскому времени / 18:00 KST. BTS WORLD, долгожданная мобильная игра от Netmarble, в которой игрок сможет попробовать себя в роли менеджера BTS, будет выпущена по всему миру 25 июня PST / 26 июня KST.

"All Night" — хип-хоп композиция в умеренном темпе с расслабляющими мотивами из 90-х. На треке присутствуют RM и SUGA из BTS, а также Juice WRLD, эмо-рэпер, который возглавил хит-парады с хитом "Lucid Dreams".

Для этой песни, спродюсированной RM, был использован инструментал, написанный Powers Pleasant, соучредителем коллектива Pro Era и продюсером таких хитов, как "Devastated" Joey Bada$$'а, работающего в жанре мелодичный рэп.

Новая песня является дополнением к "Dream Glow" (BTS WORLD OST Part.1) и "A Brand New Day" (BTS WORLD OST Part.2), выступая в качестве третьего оригинального саундтрека к BTS WORLD. Полный альбом, включающий в себя всю новую уникальную для игры музыку от BTS, будет доступен 28 июня.

BTS WORLD - это мобильная игра, которая помещает игроков в роли менеджера BTS на самый старт, ещё до дебюта группы. Конечная цель — помочь BTS стать суперзвездами.

Игроки будут проходить различные миссии, выбирая между картами участников BTS, что приведет к внутриигровой прогресии. Сбор и модернизация этих карт откроет еще больше историй. Игроки смогут виртуально взаимодействовать с BTS в роли менеджера при помощи различного интерактивного контента.

В дополнение к основной истории BTS WORLD, которая позволяет игрокам трансформировать членов BTS в суперзвезд, в игре будут представлены отдельные истории, в которых каждый участник BTS выступает в роли главного героя. Netmarble сделала часть этих отдельных историй доступными для предпросмотра через веб-сайт BTS WORLD, шесть историй доступны для предпросмотра: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin и V. Последняя история, история Юнг Кука, будет доступна для предпросмотра 22 июня.

Игра будет выпущена по всему миру (за исключением некоторых стран) для устройств под управлением iOS и Android. Более подробная информация о BTS WORLD на сайте [https://btsw.netmarble.com] или на официальных аккаунтах Twitter, YouTube и Instagram.

О Netmarble Corporation

Netmarble Corporation стремится развлечь аудиторию всех возрастов по всему миру, предоставляя выдающиеся мобильные игровые возможности. Будучи основанной в 2000 году в Корее, Netmarble является одной из самых быстрорастущих компаний, выпускающих мобильные игры. Она неизменно входит в число ведущих разработчиков и издателей мобильных приложений по всему миру. Более чем 6000 сотрудников Netmarble занимаются созданием и поддержкой одних из самых успешных мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble и Seven Knights. Являясь материнской компанией Kabam, ведущего разработчика многопользовательских бесплатных мобильных игр, а также крупнейшим акционером Jam City, ведущего разработчика казуальных социальных игр, Netmarble находится в стратегическом партнерстве с CJ ENM Corporation, крупнейшей развлекательной компанией Азии Tencent Holdings, крупнейшей интернет-компанией в Азии, а также NCsoft, известной MMORPG-компанией. Более подробную информацию можно найти на сайте http://company.netmarble.com

О Big Hit Entertainment

Основанная в феврале 2005 генеральным директором и продюсером Bang Si-Hyuk, южнокорейская компания Big Hit Entertainment фокусируется на производстве музыки, работе с исполнителями и издательской деятельности. Объектом предпринимательской деятельности Big Hit является целый спектр контента, созданного на основе интеллектуальной собственности первоклассных артистов, таких как BTS и TOMORROW X TOGETHER. Следуя кредо "Музыка и исполнитель способны исцелять", Big Hit стремится оказывать положительное влияние через контент, обеспечивая комфорт и вдохновение поклонников музыки по всему миру.

О Takeone Company

Takeone Company является инновационной компанией-поставщиком контента, активно интегрирующей поп-культуру в игровую среду. Будучи основанной в 2016 году, Takeone Company — лидер в новом жанре мобильных игр под названием "Кинематографические игры". Эти игры включают в себя полнометражные видеоролики и прочий визуальный контент, который открывает новые горизонты для повествования следующего поколения. Многолетний опыт и знания в области написания сценариев и разработки игр привели к созданию таких кинематографических игр, как Take Urban, BTS WORLD. В настоящее время Takeone разрабатывает серию новых кинематографических игр. Более подробную информацию можно найти на сайте www.takeonecompany.com