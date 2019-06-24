Suning.com анонсировала приобретение Carrefour China

НАНКИН (NANJING), Китай, 24 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания розничной торговли Suning.com, входящая в рейтинг Fortune Global 500 и принадлежащая одному из крупнейших коммерческих предприятий Китая, Suning Holdings Group, сегодня анонсировала приобретение 80% акций Carrefour China за 620 млн евро (4,8 млн юаней). После завершения сделки Suning.com станет контролирующим акционером Carrefour China.

Следующая за состоявшимся ранее в этом году стратегическим приобретением 37 универмагов китайского гиганта коммерческой недвижимости Wanda Group сделка с Carrefour China позволит Suning.com ускоренными темпами расширить свое присутствие в сегменте розничной торговли товарами всех категорий с акцентом на повышении конкурентоспособности ритейлера в сфере товаров широкого потребления (FMCG). А дополнительное расширение портфеля офлайн-магазинов обеспечит дополнительное удобство для местных потребителей.

Являясь ведущим многоканальным смарт-ритейлером Китая, Suning.com прилагает все усилия для формирования всеобъемлющей экосистемы розничной торговли как посредством онлайн-платформ, так и через физические торговые точки, охватывая как крупные мегаполисы, так и небольшие города и предоставляя своим клиентам разнообразные варианты шопинга в любое время и в любом месте. Взаимодополняющий характер деятельности Suning.com и Carrefour China даст компании возможность эффективно сконцентрировать в своих руках высококачественные ресурсы универсального супермаркета, включая сеть филиалов по всей стране и международные цепочки поставок. Результатом станет расширение специализированной деятельности Suning.com и освоение новых коммерческих возможностей в категории потребительских товаров.

Carrefour Group - один из крупнейших в мире ритейлеров. Начав свою деятельность в Китае в далеком 1995 году, на сегодняшний день компания располагает сетью из 210 гипермаркетов и 24 круглосуточных магазинов в 51 городе страны, а база зарегистрированных клиентов сети насчитывает 30 млн человек. В 2018 году чистые продажи сети составили 3,6 млрд евро (28,5 млрд юаней), а показатель EBITDA достиг 66 млн евро (516 млн юаней), благодаря чему Carrefour China вошла в Топ-10 ведущих сетевых предприятий Китая в категории FMCG (супермаркеты/круглосуточные магазины).

В 2019 году дочернее подразделение Suning.com, специализирующееся на торговле товарами широкого потребления, продемонстрировало заметный прогресс как с точки зрения развития цепочки поставок, так и в аспекте создания сценариев шопинга. В ходе недавно завершившегося Шопинг-фестиваля 6/18 объем заказов Suning.com в данной категории увеличился на 245%, что стало весьма впечатляющим результатом. Кроме того, приобретение Carrefour China позволит интегрировать передовой опыт французской сети в сфере управления супермаркетами и обширные ресурсы закупок с универсальной ритейл-моделью, многоканальной логистической сетью и передовыми цифровыми технологиями Suning.com, что создаст мощный толчок для внедрения онлайн- и офлайн-стратегий китайского гиганта в сегменте розничной торговли товарами широкого потребления, а также повысит общую конкурентоспособность и прибыльность обеих сторон.

Используя свои преимущества в сфере смарт-ритейла, Suning.com будет работать над цифровизацией существующих магазинов Cafferour China для создания сверхсовременной инновационной среды обслуживания клиентов супермаркетов. Вместе с этим, благодаря объединению свыше 6 000 филиалов Suning Xiaodian с аутлетами Carrefour China, сервис доставки товаров домой "Последний километр" от Suning сможет обслуживать еще больше клиентов по сниженным тарифам и с повышенной эффективностью.

Вице-президент Suning.com Тянь Жуй (Tian Rui) отметил: "В будущем мы планируем открывать расширенный доступ к различным бизнес-моделям Suning, включая продажи бытовой техники, Redbaby, JIWU, финансовые сервисы Suning, SuFresh и Мгновенную доставку от Suning Xiaodian, клиентам магазинов Carrefour China, расположенных в центральных деловых и жилых районах крупных мегаполисов и второстепенных городов Поднебесной. Подобная инновационная трансформация розничных магазинов и расширение базового функционала позволит нам лучше удовлетворять потребности потребителей. Ритейл-экосистему Компании с базой из 400 млн зарегистрированных дополнит система клиентских карт Carrefour China, что обеспечит покупателям дополнительную выгоду".

О компании Suning.com

Suning.com - крупнейший китайский смарт-ритейлер в формате "онлайн-офлайн" (O2O). В эпоху сетевых технологий, Интернета вещей и больших данных Suning продолжает следовать своей неизменной стратегии интеграции смарт-ритейла и О2О, деятельности в сфере универсальных многоканальных продаж, глобальной экспансии, внедрения логистических и финансовых облачных сервисов, создавая комплексные шопинг-решения, охватывающие офлайн-магазины, ПК, мобильные устройства и умные телевизоры.

По состоянию на конец 2018 года компания Suning.com располагает сетью из 11 000 региональных и зарубежных точек продаж, включая Suning.com Plaza, Suning Cloud Store, SuFresh, Redbaby, JIWU, Motor Company, Suning.com Direct-sales Store и Suning CVS. Прямые продажи и открытая межплатформенная коммерческая стратегия обеспечили онлайн-бизнесу Suning.com повышенные темпы роста в сравнении с другими площадками электронной коммерции, что позволило ритейлеру войти в тройку ведущих китайских В2С-платформ. Suning.com входит в рейтинг 2018 Fortune Global 500.

Для получения более подробной информации посетите www.suning.cn .

О компании Carrefour

Располагая многоформатной сетью из 12 000 магазинов в более чем 30 странах мира, Carrefour Group входит в число крупнейших продуктовых ритейлеров мира. Carrefour обслуживает 105 млн клиентов по всему миру. В 2018 году объем продаж сети составил 84,9 млрд евро. В штате группы работают свыше 360 000 сотрудников, вносящих важный вклад в поддержании статуса Carrefour как мирового лидера в сфере повсеместного распространения продуктов питания, предлагающего высококачественную продукцию по доступным ценам.

Для получения дополнительной информации посетите www.carrefour.com , Twitter (@CarrefourGroup) и LinkedIn (Carrefour).

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