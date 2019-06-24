GAC Motor стабильными темпами расширяет свое присутствие на региональных зарубежных рынках

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 24 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor проявляет высокую активность на мировом рынке. За последнее время китайский автопроизводитель представил несколько новых моделей на Ближнем Востоке, открыл четыре дилерских центра в Эквадоре и подготовился к выпуску GS8 на российский рынок позднее в этом году.

"GAC Motor делает все возможное для реализации стратегии глобального присутствия бренда и наращивает усилия по расширению сотрудничества с зарубежными партнерами", - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun).

В последние годы GAC Motor планомерно претворяет в жизнь собственные планы по интернационализации и на сегодняшний день уже присутствует в 16 странах мира, где успешно реализует свою продукцию - седаны, внедорожники и минивэны, - и на некоторых рынках имеет статус ведущего автобренда. В 2018 году компания отчиталась о росте объемов зарубежных продаж на 69%.

С начала 2019 года GAC Motor непрерывно оптимизирует свою деятельность на международных рынках, повышая конкурентоспособность своей торговой марки на мировой арене. Российское дочернее предприятие автопроизводителя, GAC Motor RUS, являющееся первым независимым зарубежным филиалом компании, начало свою деятельность в начале апреля этого года и в настоящий момент готовится к запуску первых моделей и открытию новых салонов на региональном рынке.

В апреле этого года компания GAC Motor провела Международную дистрибьюторскую конференцию-2019, в рамках которой обсудила с представителями своей торговой марки на зарубежных рынках возможности и перспективы для глобального развития бизнеса. В ходе конференции г-н Юй подчеркнул: "Мы продолжим вкладывать усилия и средства в поддержку наших дистрибьюторов и партнеров с целью создания выигрышной модели сотрудничества".

В мае этого года на территории Гонконга открылось стопроцентное дочернее предприятие GAC Motor, GAC International Limited, которое будет выполнять роль корпоративной платформы для привлечения капитала, талантливых специалистов и инвестиций. В задачи новой компании также входит оптимизация платежных процедур и сотрудничество с финансовыми учреждениями с целью предоставления зарубежным дилерам сервисов в сфере прав собственности на товарные запасы. Вместе с российским предприятием и другими зарубежными филиалами китайского автопроизводителя гонконгская компания обеспечит поддержку расширения присутствия бренда на мировой арене.

Кроме того, GAC Motor прилагает усилия для диверсификации каналов взаимодействия с широким кругом зарубежных потребителей. В частности, в мае этого года компания стала официальным автопартнером конкурса "Мисс Вселенная Мьянма-2019", а около недели назад в ходе 12-часовой гонки на выбивание Kalayaan Cup на Филиппинах команда GAC Motor, - новичок соревнований, - завоевала "золото" сразу в нескольких категориях.

Реагируя на положительную оценку рынком, GAC Motor планирует нарастить темпы освоения зарубежных рынков, одновременно продолжая представлять новые модели в различных регионах земного шара, принимая участие в ключевых событиях отрасли и организуя активные маркетинговые кампании.

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