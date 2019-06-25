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EonStor GSc от Infortrend получило премию "Продукт года" от издания Storage Magazine

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 25 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Как сообщила компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), гибридное облачное хранилище EonStor GSc получило премии "Продукт года в сфере хранения данных" и "Облачная система года"  по версии британского издания Storage Magazine, обойдя всех других поставщиков класса tier 1 в ожесточенной конкурентной борьбе.

"В ходе проведения конкурсного отбора мы наблюдали колоссальный объем поддержки EonStor GSc со стороны пользователей и критиков. Унифицированная модель и постоянно активные функции этой системы пришлись по душе нашей аудитории. От всего сердца поздравляю команду Infortrend с этой победой", - прокомментировал глава конкурса Storage Awards Стюарт Ли (Stuart Leigh). Проходящая в Лондоне церемония вручения Storage Awards представляет собой элитарное мероприятие, привлекающее свыше 300 специалистов отрасли.

Этой высокой награде предшествовало включение компании в рейтинг"Tоп-10 провайдеров облачных решений" по версии CIO Applications Europe, что в очередной раз продемонстрировало высокое признание облачных инноваций Infortrend отраслевым сообществом.

Продукт-победитель - EonStor GSc, - представляет собой систему хранения данных корпоративного класса, разработанную для ускоренного развертывания в облаке и упрощенного доступа к информации благодаря ее перемещению между локальной и облачной средой. Превосходные показатели производительности EonStor GSc и простые во внедрении функции обеспечили этому продукту ошеломляющую популярность на европейском рынке.

Генеральный директор Infortrend Europe Ltd. Виктор Чанг (Victor Chiang) пояснил: "Мы очень рады получить не одну, а сразу две престижных награды. Нам действительно посчастливилось стать одним из весьма немногочисленных вендоров, отмеченных столь высокой похвалой в этот вечер. Эти премии доказывают наш потенциал в отрасли систем хранения данных и являются результатом того колоссального труда, что мы проделали за последние 12 месяцев. Команда наших специалистов в ЕС имеет все основания для гордости. Мы и дальше будем стремиться сохранить за собой статус предпочтительного поставщика решений для хранения информации".

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.infortrend.com/

Infortrend® and EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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