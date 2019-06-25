CIFF Shanghai 2019 вместе с ритейлерами представят инновации на 1,2 млн кв.м

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 25 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- 44-я сессия Китайской международной мебельной выставки в Шанхае (China International Furniture Fair Shanghai ("CIFF Shanghai 2019")), которая будет проходить с 8 по 11 сентября 2019 года, охватит семь новых площадок, благодаря чему, по прогнозам организаторов мероприятия, число посетителей выставки увеличится на 37% по сравнению с 2018-м.

Семь новых площадок на территории шанхайского торгового центра Red Star Macalline представляют собой новую организационную модель "Альянса выставки и магазина". В первом подобном совместном проекте принимают участие провайдер специализированных выставочных сервисов China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corporation и безусловный лидер в сфере сбыта мебели на китайском рынке Red Star Macalline Group. Вместе партнеры учредят China Trade Macalline Exhibition Co., Ltd. Новая модель предоставляет множество уникальных преимуществ как для проведения выставок, так и для продвижения коммерции.

"На CIFF Shanghai ежегодно приезжают тысячи зарубежных посетителей. Мы стремимся популяризовать качество и разнообразие китайского дизайна на зарубежном рынке", - отмечает генеральный директор China Trade Macalline Exhibition Co., Ltd. Ян Вэйхуа (Yang Weihua).

По прогнозам, в этом году выставку посетят свыше 150 000 профессиональных покупателей из различных уголков земного шара. В CIFF Shanghai 2019 под тематическим названием "A Paradigm for Global Living" ("Глобальная парадигма жилого пространства") примут участие более 1 500 экспонентов, которые представят свою продукцию в четырех основных выставочных зонах, где гости смогут ознакомиться с новыми концепциями организации жилого и рабочего пространства.

Зал 4.1 - "Современный дизайн", - станет одним из самых ярких сегментов предстоящей экспозиции, где будут представлены инновационные бренды современного дизайна домашней мебели. Здесь же, в Хунцяо, будет проходить ряд увлекательных дизайнерских мероприятий, участники которых получат яркую и углубленную картину современных дизайнерских тенденций на рынке Поднебесной, вдохновляющих многочисленных передовых дизайнеров интерьера.

Экспозиция зала 3, - "Международная экспозиция и стиль жизни", - будет посвящена дизайнерским решениям от ведущих мировых брендов. Свои инновации и коллекции, разработанные специально для растущего китайского рынка, представят многочисленные производители, пользующиеся всемирной популярностью. Бренды и компании из Германии, Турции и других стран мира обеспечат "интернациональную" картину отрасли современной мебели.

В Северном зале - "Международная отрасль освещения", - можно будет увидеть продукцию ведущих мировых брендов осветительной техники, благодаря чему предстоящая сессия выставки станет поистине интернациональным профессиональным событием для отрасли освещения, ориентированным на удовлетворение растущего спроса на высококачественную продукцию.

Зал 6.1, поделят между собой производители уличной мебели, декоративных тканей и аксессуаров для дома. Совместная экспозиция будет носить название "Мебель для отдыха на открытом воздухе, домашний декор и текстиль".

На втором этаже выставочного центра будут работать залы 5.2 "Центр сна и гостиная/столовая", 6.2 "Диваны" и 8.2 "Мода и офис", где будут представлены комплексные решения для экспорта на зарубежные рынки, ориентированные на разнообразные потребности домашней и офисной среды.

Одновременно с CIFF Shanghai 2019 пройдет и Шанхайская международная выставка оборудования для деревообработки и производства мебели (Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking Machinery Fair). Ее экспозиция расположится в залах 7.1 и 8.1.

www.ciff-sh.com/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/928376/44_CIFF_Shanghai.jpg