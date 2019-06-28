JA Solar в четвертый раз получила статус "Top Performer"

ПЕКИН (BEIJING), 28 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Co., Ltd, ведущий мировой производитель высокоэффективного фотоэлектрического оборудования, сегодня сообщила о получении статуса "Top Performer" в Ежегодном отчете о показателях надежности PV-модулей за 2019 год, обнародованном DNV GL совместно с PVEL. JA Solar получает столь высокую оценку вот уже в четвертый раз.

Отчет, составляемый крупнейшим в мире консалтинговым и сертификационным агентством энергетической отрасли DNV GL и лабораторией PVEL, ведущим специалистом по тестированию надежности и производительности солнечных модулей, содержит результаты наиболее подробные из публично доступных результаты испытаний надежности модулей и предоставляет разработчикам, инвесторам, владельцам и операторам объектов солнечной энергетики методические рекомендации по выбору рентабельного и высокопроизводительного оборудования.

В документе за 2019 год представлены сводные результаты тестов производительности модулей, проводившихся лабораторией PVEL на протяжении последних 18 месяцев и включавших испытания несколькими термическими циклами, нагрев во влажной среде, стойкость к динамико-механической нагрузке и снижение мощности из-за воздействия отрицательного напряжения. Модули, коэффициент ухудшения эксплуатационных характеристик которых в ходе всех тестов не превысил 2%, получают статус "Top Performer". Высококачественные солнечные модули от JA Solar продемонстрировали превосходные результаты и были признаны "Top Performer" во всех четырех категориях.

Компания JA Solar недавно приступила к серийному производству полуэлементных PERC-модулей 9BB. Новый продукт, оснащенный широким спектром передовых технологий, в 72-элементной модификации способен достигать выходной мощности на уровне 405 Вт. В сравнении с традиционными аналогами, полуэлементный PERC-модуль 9BB от JA Solar отличается улучшенными показателями стабильности, надежности, механических свойств и адаптивности к условиям окружающей среды, что, в свою очередь, гарантирует окупаемость инвестиций и позволяет сокращать себестомость формирования системы и LCOE, создавая эффективное решение для достижения сетевого паритета.

Глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: "Наша компания стремится разрабатывать и производить высокоэффективные солнечные модули для дополнительного снижения полной приведенной стоимости энергии и продвижения сетевого паритета. В будущем, мы продолжим предоставлять клиентам по всему земному шару высококачественную продукцию и содействовать развитию мировой отрасли возобновляемой энергетики".