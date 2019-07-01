ZTE ATG Air Broadband отмечено премией "Лучший сервис для мобильного соединения в Азии"

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 1 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ведущий поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, получила премию "Лучший сервис для мобильного соединения в Азии". Престижной награды в ходе конференции Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019 было удостоено разработанное ZTE решение Air to Ground (ATG) Air Broadband (Широкополосный доступ на борту самолета).В основе ZTE Air to Ground (ATG) лежит проверенная практикой технология наземной мобильной связи. С ее помощью решение позволяет создавать трехмерную широкополосную сеть связи "земля-воздух" для предоставления пассажирам самолетов доступа к развлекательному контенту и офисным приложениям. Подобная сеть также может использоваться для внедрения персонализированных услуг и реализации разнообразных сценариев промышленного применения. Решение ATG от ZTE способно поддерживать связь при скорости движения до 1200 км/ч, обеспечивая радиус покрытия в 300 км, предоставляя пользователям стабильное и высокоскоростное соединение в воздухе.

ZTE осваивает отрасль ATG с 2009 года. С помощью обширного арсенала собственных технологий наземной связи компании удалось преодолеть ряд трудностей, включая применение решений в особых сценариях, обеспечение покрытия в специфических зонах и подавление помех, создаваемых наземной сетью.

На протяжении многих лет компания ZTE является лидером в области ATG. В 2009 году предприятие создало первую сеть 3G ATG. В 2014-м совместно с Air China компания провела первые в отрасли испытания LTE ATG, после чего были запущены две докоммерческих воздушные магистрали. В 2017 году в воздух поднялся первый самолет, оснащенный оборудованием для 4G соединения "воздух-земля" технологии ATG с использованием стандартных частот. На сегодняшний день ZTE активно разрабатывает решение 5G ATG, задачей которого является осуществление воздушной связи в стандарте 5G.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru , www.zte.com.cn.