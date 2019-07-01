Китайско-Белорусское торгово-экономическое сотрудничество открыло будущее

Минск, Беларусь, 1 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- 30 июня Выставка китайских товаров и услуг (Беларусь) торжественно открылась в Китайско-Белорусском индустриальном парке в столице Беларуси Минске. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, заместитель Министра экономики Беларуси, Елена Перминова, президент и секретарь комитета компартии Китая в Корпорации "Синомаш" Чжан Сяолунь, заместитель начальника департамента развития внешней торговли Министерства Коммерции КНР Хань Шэнцзянь, член правления China Merchants Group, главный представитель представительства China Merchants Group в Беларуси, генеральный директор АО по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка Ху Чжэн, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Шумилин Александр Геннадьевич， председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, и др. участвовали в церемонии открытия, и выступили с речью.

Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Ян Сюминь, заместитель директора бюро коммерции провинции Шэньси господин Тан Юган，Министр экономики Республики Беларусь Крутой Дмитрий Николаевич， Первый Заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Чижик Сергей Антонович，Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Богданов Алексей Игоревич，Глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Ярошенко Александр Григорьевич. На церемонии открытия присутствовали представители Министерства экономики Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты, Белорусской ассоциации предпринимателей, Федерации профсоюзов Беларуси, местных известных СМИ, ключевых экспонентов и представителей групп участников Выставки.

Форум регионального сотрудничества и развития "Один пояс и один путь", проводимый одновременно с Выставкой на тему "Открытый парк и глобальные возможности", пригласил вице-председателя Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэя, заместителя Министра коммерции Цянь Кемина, представителей других государственных и местных органов, коммерческой ассоциации, финансовых органов и предприятий из Китая, Беларуси, а также соседних стран Европы и Азии. Сотни людей приняли участие в мероприятии и вместе обсуждали сотрудничество.

Выставка китайских товаров и услуг (Беларусь) организовуется Министерством Коммерции КНР и проводится Департаментом развития внешней торговли Министерства Коммерции, и совместно с Компанией "CMEC International Exhibition Co. Ltd" Компании "Синомаш-International" Корпорации "Синомаш". Почти 100 предприятий по инженерному подряду, инженерной технике, строительной технике, автомобилям, мотоциклам и запчастям, металлическим изделиям, стройматериалам, отоплению, вентиляции, санузлу, душевой, бытовой технике, электронным продуктам, финансовым услугам, логистике, складированию, пластике, упаковочным машинам, остальным продуктам и услугам. Во время выставки состоится китайско-белорусское совещание по соответствию спроса и предложения "B2B", на котором более 100 предприятий участников встретятся на месте и будут сотрудничать с почти 200 профессиональными покупателями из Беларуси и других стран.

Выставка китайских товаров и услуг (Беларусь) является важной частью Форума регионального сотрудничества и развития "Один пояс и один путь". Корпорация "Синомаш" обращает большое внимание и внимательно выполняет приказ и план, на настоящей Выставке выполнила работы по организации выставки в южной части Выставки в целом, работы по привлечению участников, пропаганде о выставке, привлечения зрителей. Причем, главный офис корпорации "Синомаш" и дочерние компания, в том числе крупнейший участник на этой выставкес является группой из 9 компанией, который занимается площадью более 600 квадратных метров. Данная группа состоит из

штаба-квартира SINOMACH и ее дочерней компании Китайской машинной инжениринговой корпорации, Китайской национальной машиностроительной корпорации, ООО Китайской машиностроительной строительной группы, Китайского исследовательского института электрических приборов, Пекинского института по проектированию и исследованию крановых транспортных машин, Китайской корпорации Ито , ООО Китайской национальной машиностроительной индустрии, и ООО CHTC JOVE тежелой индустрии.

Президент корпорации "Синомаш" Чжан Сяолунь, в своем выступлении отметил, что "Синомаш" - это международная крупная центральная группа предприятий, крупнейший поставщик по инженерному подряду и оказанию услуг в области машиностроения в Китае. Корпорация давно и активно выполняет инициатив "Один пояс и один путь". У нас есть смелость взять на себя большую ответственность по соединению объектов, беспрепятственной торговли и содружеству души людей, и придерживаться принципа равенства "выходить" и "вводить", и мы выполнили более 1300 проектов "под ключ" по зарубежной инфраструктуре с общим объемом импорта и экспорта в 150 миллиардов долларов США, 773 выполненных и выполняющих проектов, общая сумма стоимости контрактов составляет почти 80 млрд. долл.США, включая муниципальные, энергетические, природоохранные, водохозяйственные, жилищные, промышленно-строительные, нефтехимические, транспортные и другие отрасли.

Первая китайская выставка в Беларуси - размещена в Китайско-Белорусском индустриальном парке, потому что это самый знаковый и представительный проект сотрудничества между Китаем и Беларусью, продвигаемый главами двух государств, модельный проект "Один пояс и один путь". По состоянию мая 2019 года, общее количество предприятий из Китая, Беларуси, Германии, США и других стран, которые входили в Парк, уже достигло 44, и общий объем инвестиций составил почти 1,1 миллиарда долларов США. В 2019 году будет введено не менее 19 новых компаний, а общее число достигнет 60. Как главный инвестор Китайско-Белорусского индустриального парка Корпорация "Синомаш" в Беларуси уже выполнила работы и заключила инженерные проекты на общую сумму около 4 миллиардов долларов США. Дочерняя компания корпорации - "Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация" (СМЕС) выполнила работы по двум электростанциям (Березовской и Лукомльской) на условиях "под ключ" с установленной мощностью 854 МВт. Эти две электростанции являются крупнейшими и наиболее эффективными агрегатами комбинированного цикла газотурбинных установок, введенных в эксплуатации в Беларуси по настоящему состоянию, что вырабатывает около 16% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, что внесли активный вклад в экономическое развитие Беларуси и улучшение жизни людей. Эти электростанции любезно называют белорусским народом "садовые электростанции".

Выставка китайских товаров и услуг (Беларусь) предоставляет новую платформу для выставок и обмена для предприятий со всего мира, и благодаря этой выставке будет продолжаться расширение торгово-экономического сотрудничества между Китаем, Беларусью и остальными странами мира, а культурные обмены станут более активными. Китайско-Белорусский индустриальный парк будет построен в представительном международном городке вдоль "Один пояс и один путь" с полной инфраструктурой, скоординированным промышленным развитием, экологичностью и современными технологиями. Посредством этой выставки Корпорация "Синомаш" и ее дочерние предприятия будут и дальше углублять связи и обмены с предприятиями из Беларуси и других стран мира, укреплять дружбу и взаимное доверие. В то же время мы будем продолжать придерживаться принципов взаимного сотрудничества, совместного строительства и обмена, а также не забудем свои первоначальные намерения и будем двигаться вперед. Благодаря новому сотрудничеству мы вместе создадим светлое будущее для дела "Один пояс и один путь".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/941555/CMEC.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/941558/CMEC.jpg