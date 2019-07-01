Young Living представила новую партнерскую ферму на Филиппинах

ЛЕГИЯ (LEHI), Юта, 1 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Young Living Essential Oils, мировой лидер в производстве эфирных масел, представила нового филиппинского партнера - Кокосовую ферму Калипай (Kalipay Coconut Farm). Ферма оказывает положительное влияние на местное сообщество, предоставляя жителям возможность зарабатывать на жизнь и содействуя охране окружающей среды.

Считая социальная ответственность является важной частью своей корпоративной философии, Кокосовая ферма Калипай ежегодно перечисляет средства на нужды Lao Foundation - некоммерческой организации, помогающей нуждающимся филиппинцам в получении образования, повышении профессиональной квалификации и формировании ценностей. Кроме пожертвований фонду, ферма также оказывает спонсорскую поддержку детям местных жителей, задействованных в выращивании кокосов, финансируя их обучение электромеханическим технологиям, борясь с нищетой и предоставляя финансовую независимость молодому поколению. На сегодняшний день, ферма уже помогла 84 молодым людям.

На предприятии используются экологически безопасные химикаты, а также инновационные методы оптимизации ресурсопользования и сокращения отходов. Полагаясь на свою твердую уверенность в том, что каждый этап производственного процесса имеет значение, руководство фермы внедряет эти методы в стремлении оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.

"Young Living очень давно приняла решение делать то, на что не решаются многие организации: ставить благие цели выше прибыли, - прокомментировала директор по вопросам цепочки поставок Young Living Essential Oils Лорен Уолкер (Lauren Walker). - Мы могли бы получать кокосовое масло для наших продуктов от самых разных поставщиков, что было бы дешевле и проще. Однако Кокосовая ферма Калипай убедительно показала себя экологически устойчивым источником кокосов. Мы остановили свой выбор на Калипай, поскольку они разделяют ценности в отношении поддержки общества и сохранения природы, входящие в нашу концепцию 5×5 Pledge."

Каждый продукт Young Living с использованием кокосового масла, полученного от фермы Калипай, помогает отправлять детей в школы и защищать окружающую среду. Young Living и дальше будет сотрудничать с такими партнерами, как Калипай - оказывающими поддержку местным сообществам и использующими экологически устойчивые методы производства.

Чтобы узнать больше о Kalipay Coconut Farm, посетите веб-сайт YoungLiving.com.

О компании Young Living Essential Oils

Компания Young Living Essential Oils, LC с головным офисом в городе Легия (штат Юта) является мировым лидером, предоставляющим самые высококлассные экстракционные масла из имеющихся на рынке. Young Living весьма серьезно относится к статусу отраслевого лидера, устанавливая и внедряя строжайшие стандарты качества посредством своей инициативы Seed to Seal®, в основе которой лежат три основных принципа: подбор сырья, научный подход и соблюдение стандартов. Эти руководящие принципы помогают компании защищать окружающую среду и предоставлять чистые, натуральные продукты стабильно высокого качества. Продукция Young Living - при производстве которой используется сырье, выращенное на собственных и партнерских фермах компании или получаемое от поставщиков, сертифицированных по программе Seed to Seal - не только является прекрасным компаньоном для здорового образа жизни, но и предоставляет более чем шести миллионам членам компании возможность найти новый смысл в жизни, совмещая работу с собственными ценностями и увлечениями. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com следите за нашими новостями по тэгу @youngliving в Twitter или присоединяйтесь к нам в Facebook.

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