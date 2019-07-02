Huawei вместе с 30 отраслевыми партнерами учредили отраслевой альянс в сфере сетей 5G

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 2 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- В рамках конгресса MWC 19 Shanghai состоялся 5G Deterministic Networking Summit. В ходе саммита компания Huawei вместе с более чем 30 партнерами учредили отраслевой альянс и базу инноваций в сфере детерминированных сетей 5G. Этот шаг направлен на непрерывное продвижение консенсуса в вопросах развития отрасли и формирования экосистемы, а также на ускоренный прогресс технологий 5G.

Дифференцированные и детерминированные сетевые сервисы играют ключевую роль в развитии прикладных сценариев 5G. Компания Huawei первой в отрасли выступила с идеей детерминированных сетей. Используя такие технологии, как Cloud Native, распределенная архитектура, динамичное и интеллектуальное сегментирование сетей и гетерогенная сверхпроизводительная МЕС, детерминированные сети применяют "Single Cloud" для удовлетворения требований к дифференцированному сетевому взаимодействию и условий детерминированных SLA в различных сферах, обеспечивая оптимальное качество обслуживания пользователей, продвигая инновационные сценарии прикладного применения и расширяя возможности сотен традиционных отраслей промышленности и бизнеса.

Президент продуктовой линейки облачных опорных сетей Huawei г-жа Ши Цзилинь в свой речи по случаю создания альянса отметила: "5G приносит с собой новые возможности для отрасли цифровых технологий, а сети 5G будут обеспечивать надежное, предсказуемое сетевое окружение для отраслевых прикладных сценариев, позволяя пользователям соблюдать дифференцированные и детерминированные требования того или иного сектора промышленности или бизнеса. Целью создания и деятельности отраслевого альянса детерминированных сетей 5G является объединение отраслевых партнеров для продвижения открытого сотрудничества между сегментами "upstream" и "downstream", разработки передовых практик прикладного применения технологий нового поколения, а также для содействия здоровому, устойчивому развитию отраслей".

China Mobile, China Unicom, China Telecom и другие отраслевые партнеры наряду с China Media Group, State Grid Jiangsu Electric Power Company, Country Garden Holdings, Guangzhou Public Transportation Group и Haier с готовностью делятся своим опытом и практическими наработками, демонстрируя обширные перспективы и жизнеспособность прикладных сценариев 5G в различных отраслях.

Член Китайской академии инженерных наук Лью Юньцзе (Liu Yun Jie) прокомментировал: "Сети будущего будут предоставлять пользователям миллиарды межвременных и межпространственных, безопасных и умных соединений и сервисов. Они станут неотъемлемой частью нашей общественной жизни". Академик также призвал партнеров создать платформу на базе нового альянса и базы инноваций в сфере детерминированных сетей 5G, взаимодействовать друг с другом в сфере создания взаимовыгодной бизнес-модели и продвигать развитие сетей нового поколения.

В ходе саммита компания Huawei вместе с 30 отраслевыми партнерами провели торжественную церемонию учреждения альянса и базы инноваций детерминированных сетей 5G. Создание альянса открывает новую главу в истории развития технологий 5G и ускоряет их коммерческое внедрение. Благодаря совместным усилиям, члены альянса смогут в полной мере использовать возможности дифференцированных и детерминированных сетей 5G, а также сделают базу отраслевых инноваций платформой для разработки новых прикладных решений и сценариев 5G.

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