Киллиан Мбаппе стал "лицом" бренда "BULK HOMME"

ТОКИО (TOKYO), 2 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания BULK HOMME Co., Ltd. сообщила о назначении звездного нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе международным послом бренда мужских средств по уходу за кожей "BULK HOMME" (далее - "BULK HOMME"). На днях Мбаппе впервые посетил Японию. В ходе своего трехдневного визита с понедельника, 18 июня, по четверг, 20 июня, футболист принял участие в Пресс-конференции по случаю запуска международного проекта и других сопутствующих мероприятиях в японской столице, включая специальный мастер-класс по футболу для победителей конкурса BULK HOMME в социальных сетях.

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(Изображение 2: https://kyodonewsprwire.jp/release/201906257932?p=images)

- Мбаппе улыбкой поприветствовал поклонников, приехавших встречать его ранним утром.

Несмотря на очень ранний рейс (он прибыл в Токио в 5:00 18 июня), около 300 футбольных фанатов, заранее узнавших о визите знаменитого спортсмена, приветствовали его в зале прилетов международного аэропорта Ханэда. Футболист в футболке BULK HOMME сделал сэлфи с поклонниками и раздал автографы.

- Президент и генеральный директор BULK HOMME Такуя Ногучи стремится расширять присутствие бренда на мировом рынке.

19 июня на территории отеля Ritz-Carlton Tokyo состоялась Пресс-конференция по случаю запуска международного проекта BULK HOMME × Килиан Мбаппе. Рассказывая о предпосылках назначения нового посла бренда, г-н Ногучи с уверенностью отметил: "Мы готовимся к полномасштабному расширению нашего присутствия на мировом рынке в стремлении стать брендом №1 в сфере мужских средств по уходу за кожей. Мы приняли решение назначить Киллиана Мбаппе нашим бренд-амбасадором, полагая, что концепция нашей торговой марки как мотиватора и генератора смелых вызовов должна совпадать с жизненным кредо и стремлением этого именитого спортсмена стать футболистом №1 в мире. Заключая это соглашение, мы получаем в лице г-на Мбаппе сильного партнера, который позволит нашему бренду нарастить темпы глобальной экспансии".

Килиан Мбаппе, в свою очередь, выразил большую заинтересованность в глобальных проектах компании, подчеркнув: "В ходе беседы с г-ном Ногучи я обнаружил, что мы разделяем общие ценности. Мне нравится, что BULK HOME заботится об global окружающей среде и стремится быть экологически устойчивым брендом, одновременно сохраняя акцент на высоком качестве своей продукции. И я готов расти и развиваться вместе с этим замечательным брендом in the future".

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https://kyodonewsprwire.jp/attach/201906257932-O1-f26JyQ23.pdf

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201906257932-O2-nXwMLy8V.pdf