ITFAS извлекает ценные преимущества Centric PLM

КЭМПБЕЛЛ, Калифорния, 2 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания-покупатель группы Kiabi и производитель доступной модной одежды из Франции ITFAS выбрала решение по управлению жизненным циклом продукции (PLM) от Centric Software. Centric Software предоставляет самые инновационные корпоративные решения для компаний, работающих в сфере моды, розничной торговли, обувной промышленности, товаров для отдыха на природе, предметов роскоши и потребительских товаров, для достижения стратегических и оперативных целей цифрового преобразования.

Компания Kiabi, основанная в 1978 г. во Франции, перевернула представление о готовой одежде благодаря своему подходу "доступная одежда для всей семьи". На сегодняшний день Kiabi открыла более 500 магазинов в 17 странах, и её оборот составляет около двух миллиардов евро. Стремительное развитие Kiabi основано на передовой модели многоканального маркетинга.

Чтобы совладать с ростом, Kiabi требовалось повысить прозрачность работы. Привнести порядок в разрозненные системы информации мог только единый источник достоверных данных и передового опыта.

"Мы расширили закупки в Азии, — объясняет менеджер по информационным системам Kiabi Франсуа Перш (François Perche), — и стали ближе к нашим партнерам по логистической цепочке. Настало время развить возможности нашей системы. Мы продолжаем расти и нанимать сотрудников, и для их поддержки и дальнейшей работы нам нужны подходящие средства".

Перед тем как обратиться к Centric PLM, Kiabi рассматривала разные предложения.

По словам Перша, "у Centric отличный портфель довольных клиентов, включая Auchan, Kering Group, Li & Fung, Loblaws, LVMH, Mango, PVH и Under Armour. Centric привносит огромный опыт, передовые технологии и отличные рабочие решения. Рассматривая запрос о предложении, мы были приятно удивлены, насколько легко Centric PLM поддается настройке".

"Работая с Centric PLM, мы надеемся упростить наш неровный программный ландшафт, обновить старые системы, перейти на современные методы и сделать бизнес прогрессивнее, как требует отрасль".

"В Centric есть много модулей, которые будут нам полезны и в будущем, так что партнерство обещает быть долгосрочным", — заключает Перш.

"Мы рады приветствовать ITFAS и группу компаний Kiabi у нас на борту, — отмечает президент и генеральный директор Centric Software Крис Грувс (Chris Groves). — Kiabi — новаторская компания, и Centric пригодится ей для многоступенчатой совместной работы с внутренними и внешними пользователями и подразделениями во многих странах. Мы рады сопровождать Kiabi на пути к их цифровому преобразованию".