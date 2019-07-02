Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов

ЛОНДОН, 2 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- В преддверии третьего квартала 2019 года Япония и Сингапур занимают верхние позиции в индексе паспортов Henley (Henley Passport Index), имея оценку по количеству стран безвизового въезда/с оформлением визы по прибытию на уровне 189. Новейший рейтинг "веса" паспортов и свободы передвижения, составленный на базе эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стал кульминацией 18-месячного победного шествия этих двух стран после того, как в начале 2018 года они свергли с пьедестала многолетнего лидера - Германию.

Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира. Подъем Финляндии объясняется недавними изменениями в ранее очень строгой визовой политики Пакистана. В надежде привлечь туристов и создать стимул для своей неустойчивой экономики Пакистан на сегодняшний день предоставляет ЕТА (электронное разрешение на въезд) гражданам из 50 стран мира. Примечательно, что это нововведение не распространяется на Великобританию и США. Великобритания и Соединенные Штаты разделили между собой 6-ю строчку рейтинга со 183 балами. Следует отметить, что для обеих стран это самая низкая позиция с 2010 года и значительное падение с 1-го места в 2014 году.

Дания, Италия и Люксембург занимают 3-е место в рейтинге, а Франция, Испания и Швеция делят 4-ю строчку. Среди других заметных изменений следует отметить вхождение ОАЭ в двадцатку лидеров впервые за всю 14-летнюю историю существования рейтинга. За последние пять лет государству удалось удвоить количество стран, куда его граждане могут путешествовать без виз. Афганистан по-прежнему замыкает глобальный рейтинг свободы передвижения - его паспорт открывает свободный доступ только к 25 странам.

Brexit, ЕС и связь между визовой открытостью и прогрессивными реформами

На протяжении всей истории существования индекса Великобритания неизменно входила в его пятерку. Однако, по мере приближения выхода из состава ЕС, некогда мощные позиции Великобритании выглядят все более неопределенными. Процесс "брексита" еще не оказал прямого влияния на рейтинг страны, однако новое исследование с использованием уникальных статистических данных Henley Passport Index показывает, что подобный расклад может в скором времени измениться, а последствия будут гораздо более далеко идущими, нежели простое снижение "веса" паспорта.

Исследователи-политологи из Сиракузского университета и Университета Питтсбурга Угур Альтундал (Uğur Altundal) и Омер Зарпли (Ömer Zarpli) обнаружили связь между визовой открытостью и прогрессивными реформами. По их мнению, "перспективы соглашений об отмене виз с ЕС подтолкнула соседние страны к осуществлению важных реформ в таких сферах, как гражданские и политические права, главенство права и безопасность". Они также отмечают, что свобода передвижения является важным обязательным условием не только для экономического роста, но и для социальной интеграции и прогрессивных политических изменений. На фоне расцвета национализма и принятия мировыми сверхдержавами, включая Великобританию и США, нормативных актов, ограничивающих свободу передвижения, новое исследование явственно выявляет указывает на потенциально обширное влияние этих факторов на политические права, верховенство права, безопасность и демократию.

Глава правления Henley & Partners и автор концепции индекса паспортов д-р Кристиан Келин (Christian H. Kaelin) отмечает: "Наше новейшее исследование подтверждает то, что многие из нас уже подсознательно понимали: растущие преимущества визовой открытости приносят пользу мировому сообществу в целом, а не только самых сильных стран".

Государства с программой предоставления гражданства за инвестиции (CBI) продолжают демонстрировать высокие результаты в рейтинге, а также проявляют аналогичную связь между "весом" паспорта и экономико-социальным прогрессом. Мальта сегодня занимает 7-ю строчку индекса с оценкой в 182 балла, отставая от Великобритании и США всего на одно место. Кипр сохраняет за собой 16-е место с 172 баллами, а карибское государство Антигуа и Барбуда поднялось на 11 строчек - до 29 места.