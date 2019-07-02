Terra Drone инвестирует в RoNik Inspectioneering

ТОКИО (TOKYO), 2 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Terra Drone Corporation, oдин из крупнейших в мире поставщиков промышленных дронов, сообщила о завершении проекта инвестирования ведущей голландской компании RoNik Inspectioneering, специализирующейся на проведении визуальных и ультразвуковых инспекций с использованием беспроводной робототехники. Благодаря этой инвестиции, RoNik Inspectioneering становится частью группы Terra Drone и получает новое название - Terra Inspectioneering. Деятельность компании будет концентрироваться на инспекции промышленных, опасных и изолированных объектов - резервуаров, котлов, перегревателей, печей, дымовых труб, трубопроводов и т.д.

RoNik располагает обширным опытом предоставления сервисов инспекции в рамках более чем 200 проектов ведущих игроков нефтегазовой, нефтехимической и пищевой промышленности Европы. В число клиентов компании входят крупнейшие мировые предприятия нефтегазового сектора. (Видеопрезентация процесса инспекции: https://vimeo.com/290357142) Ранее в этом году RoNik выиграла конкурс Drone Hero Europe 2019, организованный сетью European UAV Knowledge Area (EUKA). Terra Drone вкладывает средства в технологические компании, создающие перспективные беспилотные решения, и RoNik отлично соответствует критериям инвестора.

Благодаря собственной технологии UT, позволяющей с легкостью проводить ультразвуковое тестирование толщины в труднодоступных местах, компании удалось занять уникальную нишу в отрасли. Использование дронов для инспекции резервуаров не только устраняет потребность в применении ручного труда на опасных для жизни участках, но и сокращает время проверки на 40-60%. Данные, полученные запатентованными UT-дронами RoNik, передаются в форме инновационных облачных 3D-моделей. Отчеты о подобных инспекциях полностью соответствуют стандартам отрасли, включая API-653 и EEMUA 159.

Генеральный директор Terra Drone Corporation Тору Токушигэ (Toru Tokushige) отметил: "Компании нефтегазового сектора быстро осознают все возможности использования дронов для повышения производительности своих предприятий, экономии времени и сокращения расходов. Включая проверенные и надежные технологии неразрушающих испытаний RoNik в портфель решений, которые Terra Drone предоставляет клиентам в более чем 25 странах мира, мы сможем обслуживать нефтегазовые предприятия во всех уголках земного шара".

Terra Drone и дальше будет инвестировать проекты ведущих мировых специалистов по разработке передовых технологий.