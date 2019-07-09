24-я выставка GILF привлечет внимание глобальной отрасли пятью ключевыми преимуществами

ЧЖУНШАНЬ (ZHONGSHAN), Китай, 9 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- 24-я Китайская международная выставка осветительного оборудования и технологий в Гучжэне (осенняя сессия) (""GILF") будет проходить 22-26 октября 2019 года на территории Центра выставок и конференций в поселке Гучжэнь городского округа Чжуншань провинции Гуандун.

Это экстраординарное событие для отрасли, обслуживающей 6 млрд людей по всему земному шару, будет посвящено новейшим тенденциям развития отраслевого рынка, обеспечивая экспонентам, дистрибьюторам и посетителям выставки свежий взгляд на актуальные вопросы отрасли.

Расширение на международном рынке

Являясь домом для 38 000 предприятий-производителей осветительного оборудования и комплектующих, включая 7 739 специализированных продавцов, Гучжэнь сумел переориентировать региональную отрасль освещения с производства на инновации. Каждый год GILF привлекает покупателей из более чем 100 стран и регионов Европы, США, Юго-Восточной Азии и других регионов.

В этом году организаторы GILF намереваются расширять глобальное присутствие базовой гучжэньской отрасли и стимулировать международную торговлю.

На восьми торговых площадках пройдет Осенний фестиваль закупок

Основной платформой выставки, охватывающей площадь в более чем 1,5 млн м2, станет Гучжэньский центр выставок и конференций. Вспомогательные экспозиции разместятся на семи малых площадках. В общей сложности, организаторы планируют разместить на этой территории продукцию более чем 2 000 экспонентов.

Обмен идеями и возможностями

Кроме зарубежной торговли и интеграции внутренних и внешних продаж выставка будет ориентирована на освоение производственных ресурсов, а также нисходящих и восходящих сегментов. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с новинками производственного и перерабатывающего оборудования, контрольно-измерительных приборов, инструментов, комплектующих и деталей, материалов, сервисов и прочих продуктов, ориентированных на развитие Промышленной революции 4.0.

Оригинальные дизайнерские решения диктуют изменения в мировой отрасли осветительного оборудования

Организаторы GILF стремятся предоставлять комплексную и высококлассную международную выставочную платформу, возглавляющую отраслевые тенденции.

Акцент на умном освещении

На фоне активного распространения смарт-систем на базе ИИ, Интернета вещей, 5G и других технологий экспоненты Сектора смарт-освещения и решений, а также Сектора наружного освещения предпримут попытку найти прорывные направления для развития своих отраслей.

Специализированное осветительное оборудование удовлетворяет потребности заказчиков

Системы освещения для сельского хозяйства, реализации свежих продуктов питания, стадионов, сцен и аварийных систем можно будет увидеть в Секторе специализированного осветительного оборудования. Представленные здесь решения способны удовлетворить все потребности покупателей в профессиональном освещении.

Новые идеи для оформления витрин

На территории одной из вспомогательных площадок GILF, Huayi Plaza, будут расположены шоурумы производителей различного декоративного освещения. Здешние экспоненты используют новые идеи оформления витрин своих выставочных залов, чтобы продемонстрировать свою продукцию в наиболее выигрышном свете.

Сектор наружного оборудования удовлетворяет новые потребности в ландшафтном и автономном освещении

Экспозиция China International Streetlight City будет посвящена оборудованию на наружное освещение - светодиодным уличным фонарям, ландшафтной и садовой подсветке, новейшим разработкам в сфере автономного освещения на солнечных и ветровых батареях, наружным мобильным солнечным энергосистемам и другим решениям, способным удовлетворить обширный рыночный спрос и предоставить новые возможности для освоения инновационного потенциала.

Интерьерное декоративное освещение и Зал брендов

Новые стили - скандинавский, минималистский, современный китайский и кэжуал модерн, - разнообразные источники света и удобное в эксплуатации осветительное оборудование постепенно набирает популярность. На территории Lihe Lighting Expo Center, Huayi Plaza и Huayu Plaza будут представлены тысячи осветительных решений. Все они вместе создадут настоящую феерию света и визуальных эффектов, способную поразить воображение даже самых искушенных посетителей выставки.

Платформа онлайн-транзакций

Благодаря функционирующему круглый год веб-сайту онлайн-сорсинга в формате B2B, Denggle.com, организаторы GILF предоставляют своим участникам два важных преимущества - доступа к наиболее полной базе поставщиков и покупателей, а также точному анализу данных. В базе Denggle.com собраны свыше 2 800 отраслевых компаний из всех уголков земного шара, предоставляющих свыше 30 000 вариантов высококачественной продукции. Онлайн-система поиска экспонентов позволяет покупателям просматривать информацию о поставщиках и заранее подбирать партнеров, способных обеспечить им новые возможности для развития бизнеса.

Китайская международная выставка осветительного оборудования и технологий в Гучжэне

Организаторы GILF и дальше будут придерживаться своей миссии и перспективному видению, продолжая расширять свои масштабы, интегрировать ресурсы, устанавливать партнерские связи и в целом идти во главе отрасли освещения. Мы с нетерпением ждем вас на осенней сессии выставки!