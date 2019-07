Infortrend представляет титулованные решения 25 GbE для высокоскоростных рабочих нагрузок

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 9 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сообщила, что ее основные системы хранения данных отныне поддерживают стандарт сетевого взаимодействия 25 GbE. Благодаря этой поддержке, решения компании отвечают требованиям гипермасштабных дата-центров и предприятий медийно-развлекательной отрасли (M&E), нуждающихся в высокой пропускной способности сетей. В ходе одного из ведущих мероприятий сегмента M&E - выставки NAB 2019, - хранилище EonStor GSa AFA, обеспечивающее соединение 25 GbE, получило премию Best of Show Award, доказав, что отрасль готова к внедрению нового сетевого стандарта.

Такие инновации, как HD-видео, ИИ и большие данные, требуют высокой и стабильной пропускной способности. В сравнении с 10 GbE, стандарт 25 GbE обеспечивает в 2,5 раза большую полосу пропуская, повышенную плотность портов, оптимизированный показатель себестоимости из расчета на гигабит данных и сниженное энергопотребление. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 25 GbE является новым стандартом для хранилищ и серверов нового поколения.

Кроме того, 25 GbE представляет собой самую "застрахованную" на будущее модель сетевого взаимодействия, поскольку характеризуется обратной совместимостью с 10 GbE и возможностью беспроблемного перехода к сетям 100 GbE. По данным IEEE, стандарт 100 GbE основан на четырех линиях 25 GbE. Тенденция перехода на инфраструктуру 100 GbE ускорит внедрение технологий 25 GbE.

В ответ на преобразование стандартов и рост требований к сетям компания Infortrend включила поддержку 25 GbE в свои основные продуктовые линейки - EonStor DS, EonStor GS, EonStor GSa, EonStor GSc и EonStor GSe. В рамках NAB 2019 разработчик представил хранилище EonStor GSa на базе флэш-накопителей с двумя портами 25 GbE на каждую хост-плату, продемонстрировавшее молниеносную скорость и эффективность обработки потоков 8K DPX. Решение получило отличные отзывы экспертов и удостоилось премии Best of Show Award.

"Мы гордимся своей способностью создавать комплексные сетевые решения для нужд наших клиентов. Благодаря двум портам 25 GbE на каждую хост-плату, наше хранилище способно поддерживать сетевое взаимодействие на уровне до 50 GbE, удовлетворяя нужды высокоскоростных рабочих нагрузок", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao).

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.