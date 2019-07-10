Fraport внедрит прогностическую технологию FlightAware в аэропорту Франкфурта

ХЬЮСТОН (HOUSTON) и ФРАНКФУРТ (FRANKFURT), Германия, 10 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Fraport AG начнет использовать прогностические данные о времени посадки (так называемые "ELDT") из канала потоковых данных FlightAware Firehose в качестве дополнительного источника информации в ходе дальнейшей оптимизации работы аэропорта во Франкфурте. Fraport является одним из ведущих управляющих международной отрасли авиационного наземного обслуживания и осуществляет свою деятельность в 30 воздушных гаванях по всему земному шару. Предоставляя крупнейшую в мире платформу данных отслеживания авиарейсов, компания FlightAware является безусловным лидером в сфере цифровых авиационных решений. Новое партнерство дает Fraport доступ к точной информации о прогнозируемом времени прибытия, положении воздушных судов и статусах рейсов от FlightAware.

Показатели ELDT на платформе FlightAware оптимизируются посредством моделей машинного обучения, являющихся первоклассным продуктом представленной ранее в этом году сверхсовременной технологии прогнозирования. В основе этих моделей лежит статистический анализ маршрутов полета и временных меток сотен тысяч рейсов, что дает им возможность идентифицировать ключевые факторы влияния, обеспечивая прогнозирование статусов рейсов в режиме реального времени. Компания Fraport планирует интегрировать эти данные в свои оперативные инструменты и аналитические платформы для повышения эффективности эксплуатации летного поля и оптимизации распределения наземного обслуживающего персонала в аэропорту Франкфурта.

"Инновационная технология прогнозирования от FlightAware выведет операционную эффективность Fraport на принципиально новый уровень, - отметил член правления Fraport AG, ответственный за вопросы авиации и инфраструктуры, д-р Пьер Доминик Прюмм (Pierre Dominique Prümm). - Мы получаем мощный интерактивный инструмент для оптимизации и модернизации процессов обслуживания франкфуртского аэропорта. И эффект от его применения почувствуют и авиакомпании, и пассажиры". "В конечном итоге, мы стремимся в очередной раз подтвердить свое стремление обеспечивать всем пассажирам комфорт и удобство полетов через аэропорт Франкфурта", - подчеркнул г-н Прюмм.

Обслуживая больше прямых рейсов, чем любая другая воздушная гавань мира, Франкфурт играет критически важную роль в качестве стыковочной базы для пассажиров, путешествующих по всей Европе. Согласно текущему летнему расписанию, аэропорт принимает рейсы 94 авиакомпаний, осуществляющих полеты в 306 точек назначения в 98 странах по всему земному шару. Через Франкфурт проходят 137 межконтинентальных воздушных маршрутов, что подчеркивает его роль как ведущего узла мировой системы авиационного транспорта. Кроме того, Франкфурт обслуживает в среднем 1 500 рейсов в день - это больше, чем любой другой аэропорт Европы.

"Как правило, наши данные используют для понимания и анализа прошлых и текущих ситуаций. Модель применения ELDT компанией Fraport является для нас важным шагом вперед и демонстрирует нашу способность прогнозировать будущие события, - прокомментировал основатель и генеральный директор FlightAware Дэниел Бейкер (Daniel Baker). - Без сомнения, это начинание окажет положительное влияние на комфорт более чем 70 млн пассажиров, ежегодно путешествующих через аэропорт Франкфурта".

О компании Fraport

О компании FlightAware

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