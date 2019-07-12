Microsoft анонсировала инвестиции в расширение партнерских возможностей

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 12 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- В четверг компания Microsoft Corp. анонсировала новые инвестиции в технологии и программы, направленные на поддержку партнерской экосистемы. Эти инвестиции должны помочь оптимизировать участие партнеров Microsoft в новой эпохе облачных технологий.

"Наши коллеги и партнеры активно переходят в облако и наращивают темпы цифровой трансформации, выводя нас на новые, и абсолютно другие уровни взаимодействия, - отметила корпоративный вице-президент группы One Commercial Partner компании Microsoft Гавриелла Шустер (Gavriella Schuster). - Наш портфель программ, предложений и ресурсов для компаний, сотрудничающих с Microsoft, также подвергается изменениям, цель которых - помощь нашим партнерам извлечь максимальную финансовую выгоду из новых возможностей".

В этой статье представлены основные тезисы сегодняшнего заявления компании. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Инвестиции в продукты и программы

Расширенное внедрение платформы Microsoft Teams. С момента запуска Teams прошло всего два года, а платформа уже имеет 13 млн ежедневно активных и 19 млн еженедельно активных пользователей. Компания анонсировала новые функции Microsoft Teams для каждого сотрудника, включая новые средства поддержки персонала медицинских организаций и работников на местах. В число инициатив, направленных на интеграцию новых партнеров, входит поддержка контакт-центров, регистрации данных нормативно-правового соответствия и провайдеров облачных решений.

С момента запуска Teams прошло всего два года, а платформа уже имеет 13 млн ежедневно активных и 19 млн еженедельно активных пользователей. Компания анонсировала новые функции Microsoft Teams для каждого сотрудника, включая новые средства поддержки персонала медицинских организаций и работников на местах. В число инициатив, направленных на интеграцию новых партнеров, входит поддержка контакт-центров, регистрации данных нормативно-правового соответствия и провайдеров облачных решений. Обновления для Dynamics 365. Microsoft сообщила о масштабном обновлении Dynamics 365 Nonprofit Accelerator и двух новых дополнениях к платформе, ориентированных на нужды автомобильной промышленности и сектора финансовых услуг. Кроме того, компания объявила об общедоступности программы Business Applications ISV Connect с новыми инструментальными средствами разработки, рыночными ресурсами, процессами совместного практического участия и поддержкой вывода продуктов на рынок.

Microsoft сообщила о масштабном обновлении Dynamics 365 Nonprofit Accelerator и двух новых дополнениях к платформе, ориентированных на нужды автомобильной промышленности и сектора финансовых услуг. Кроме того, компания объявила об общедоступности программы Business Applications ISV Connect с новыми инструментальными средствами разработки, рыночными ресурсами, процессами совместного практического участия и поддержкой вывода продуктов на рынок. Новая разработка Azure Lighthouse. Azure Lighthouse предоставляет партнерам единую плоскость мониторинга и управления Azure в масштабах всей клиентской базы. Подобная модель обеспечивает оптимизацию платформы, повышая уровень ее автоматизации и эффективности, что, в свою очередь, гарантирует пользователям дополнительную видимость и безопасность. Microsoft впервые разрабатывает решение подобного масштаба - вместе с партнерами и для удовлетворения их нужд.

Azure Lighthouse предоставляет партнерам единую плоскость мониторинга и управления Azure в масштабах всей клиентской базы. Подобная модель обеспечивает оптимизацию платформы, повышая уровень ее автоматизации и эффективности, что, в свою очередь, гарантирует пользователям дополнительную видимость и безопасность. Microsoft впервые разрабатывает решение подобного масштаба - вместе с партнерами и для удовлетворения их нужд. Azure Migration Program. Новая Azure Migration Program (AMP) помогает пользователям ускорить процесс перехода на Azure. AMP предоставляет проактивные рекомендации и инструменты для устранения рисков и решения распространенных проблем, связанных с переносом рабочих нагрузок в облако.

Расширение возможностей для партнерства

С момента презентации программы совместных продаж Microsoft 2 года назад эта инициатива уже принесла 9,5 млрд долл. США годового дохода от партнерских контрактов. Все инвестиции, анонсированные на этой неделе, направлены на активное использование этой возможности:

Общая доступность квалификации Microsoft Security. Новая квалификация позволяет партнерам продвигать свои возможности на рынке и открывает доступ к ряду важных преимуществ, стимулирующих коммерческий рост и прибыльность компаний.

Новая квалификация позволяет партнерам продвигать свои возможности на рынке и открывает доступ к ряду важных преимуществ, стимулирующих коммерческий рост и прибыльность компаний. Пять расширенных сфер специализации. В этот список входят "миграция Windows Server и SQL Server на Microsoft Azure", "миграция баз данных Linux и Open Source на Microsoft Azure", "миграция хранилищ данных на Microsoft Azure", "модернизация веб-приложений в Microsoft Azure" и "Kubernetes на Microsoft Azure".

В этот список входят "миграция Windows Server и SQL Server на Microsoft Azure", "миграция баз данных Linux и Open Source на Microsoft Azure", "миграция хранилищ данных на Microsoft Azure", "модернизация веб-приложений в Microsoft Azure" и "Kubernetes на Microsoft Azure". Новые изменения в рыночной сфере. В июле этого года компания представляет дополнительные модели ценообразования, программы поощрения и новые пути выхода на рынок для компаний, размещающих коммерческие предложения на расширенной торговой платформе Microsoft. В число новых ценовых моделей входят месячные или годовые тарифы SaaS, гибкие и индивидуализируемые варианты тарификации, стандартные контракты, бесплатные пробные пакеты SaaS с возможностью перехода на платные версии.

О Microsoft Inspire

Microsoft Inspire предоставляет сообществу партнеров Microsoft доступ к ключевым маркетинговым и бизнес-стратегиям, руководящим консультациям и информации о конкретных клиентских решениях, способных помочь партнерам достичь успеха на рынке. Вместе с возможностями информативного обучения, охватывающими сферы продаж, маркетинга, обслуживания и технологий, Microsoft Inspire представляет собой идеальную площадку для обмена ценными знаниями между коллегами и Microsoft. Больше информации см. на веб-сайте https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

О компании Microsoft

Компания Microsoft (код Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организции на планете возможность достичь большего.

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