JA Solar поставила оборудование для крупнейшей в Южной Корее солнечной электростанции

ПЕКИН (BEIJING), 12 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Co., Ltd, ведущий мировой производитель высокоэффективного фотоэлектрического оборудования, сообщила о поставке всех двусторонних PERC-модулей с двойным стеклянным покрытием для нужд крупнейшей в Южной Корее солнечной электростанции такого типа. Проект даст мощный толчок для расширенного внедрения двусторонних PERC-модулей и развития возобновляемой энергетики на южнокорейском рынке.

В декабре 2018 года компания JA Solar стала первым производителем фотоэлектрического оборудования, получившим сертификат Корейской стандартизационной ассоциации (Korea Standards Association (KS)) на свои двусторонние PERC-модули с двойным стеклянным покрытием. Сертификация модулей ассоциацией KS подтверждает соответствие продукции JA Solar национальным стандартам Южной Кореи, что обеспечивает компании дополнительную конкурентоспособность и признание на региональном рынке. Двусторонние PERC-модули JA Solar с двойным стеклянным покрытием способны увеличивать выработку энергии фотоэлектрической системой и эффективно снижать LCOE, предоставляя южнокорейским клиентам, желающим сократить расходы на землепользование, расширенный доступ к высокоэффективным продуктам.

Проект, реализуемый на территории уезда Канджин, включает две электростанции мощностью 2,4 мВт. Строительство объекта осуществляется в два этапа. Первый этап работ завершился успешным подключением энергетической установки к сети. Электростанции оснащаются двусторонними модулями JA Solar с двойным стеклянным покрытием. В подобном оборудовании используется высокоэффективная технология двусторонних солнечных элементов PERC и конструкция с двойным стеклом. Коэффициент двусторонней эффективности модулей составляет не менее 70%. Двусторонние модули JA Solar с двойным стеклянным покрытием отличаются повышенным уровнем энергогенерации, лучшей производительностью в условиях малого освещения и стойкостью к PID. Кроме того, они отлично подходят для эксплуатации в сложных условиях (в пустынях, прибрежных зонах и т.д.). и при экстремальном климате (при высоких температурах, влажности и т.д.). Авторитетная организация сферы технического надзора TÜV Rheinland подтвердила, что двусторонние PERC-модули JA Solar с двойным стеклянным покрытием вырабатывают на 10,5% больше электроэнергии по сравнению со стандартным монооборудованием, что может служить эффективной гарантией надежности электростанции и окупаемости инвестиций.

Глава правления и генеральный директор JA Solar г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: "Южнокорейский рынок чрезвычайно заинтересован в высокоэффективных солнечных модулях. Чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны потребителей, JA Solar и дальше будет концентрировать свои усилия на НИОКР и производстве высокоэффективных PV-модулей. Наш южнокорейский филиал также стремится предоставлять отличный сервис для нужд заказчиков, расширяя свое присутствие и внося свой вклад в развитие региональной отрасли солнечной энергетики".