Кристьен Нью возглавил проект "NewX Energy"

СИНГАПУР (SINGAPORE), 16 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Недавно созданное блокчейн-предприятие NewX Energy ориентировано на создание токенизированной экономической модели, предполагающей преобразование традиционных электростанций в многофункциональных поставщиков сервисов, обеспечивающих поддержку "умным" домам, а также предоставляющих финансовые и другие услуги "умным" городам. Предприятие возглавляет Кристьен Нью (Christien New) - руководитель индонезийской электростанции Бинтан.

NewX Energy планирует предоставлять своим клиентам широкий спектр услуг - от банкинга до шопинга, - а также создавать экосистему "умного" города. В частности, предприятие намеревается разработать программу лояльности для энергопотребителей, предполагающую интеграцию с онлайн-шопингом, платежными системами и другими сервисами посредством токенов USDN и NXE. NewX Energy будет осуществлять выпуск кредитных и дебетовых карт, а также предоставлять финансовые сервисы в удаленных регионах, где существует дефицит банковского обслуживания.

"Концепция основателей предприятия направлена на создание исключительной ценности и повышение качества обслуживания клиентов как в энергетическом секторе, так и за его пределами, - отмечает учредитель, глава правления и генеральный директор NewX Energy Кристьен Нью. - Блокчейн и токенизация способны повышать эффективность энергогенерирующих объектов и экосистемы "умных" городов".

Проблемы с электроснабжением в Индонезии и других развивающихся странах

Коэффициент электрификации Индонезии - один из самых низких в Юго-Восточной Азии: один из каждых четырех жителей страны (25%) не имеет доступа к электричеству. Недостаток электроэнергии обусловлен высоким спросом и нерациональностью рынка. Последнее обстоятельство привело к росту тарифов на электроэнергию. К факторам неэффективности рынка можно отнести строгий правительственный контроль, а также недостаточный доступ к финансированию и дефицит прозрачности.

Блокчейн и токенизация способны повысить эффективность и качество обслуживания потребителей как на региональном рынке, так и за его пределами. В энергетическом секторе блокчейн может обеспечить ликвидность третьих сторон; сократить расходы посредством смарт-контрактов и устранения посредников; повысить безопасность и прозрачность.

Использование блокчейна и токенов USDN, NXE

NewX Energy планирует устранить барьеры для публичных инвестиций в энергогенерирующий сектор, а также изменить сам алгоритм получения, дистрибуции и финансирования электроэнергии. Кроме того, для внедрения базовых сервисов в регионах с дефицитом банковского обслуживания предприятие намеревается разработать двухтокенную модель, включающую токен лояльности под названием USDN и полезный токен NXE.

Токен USDN привязан к курсу американского доллара в соотношении 1:1.

Полезный токен NXE предназначен для экосистемы NewX Energy. Этот токен будет обеспечивать функционирование одной или нескольких виртуальных майнинговых машин у пользователей.

С помощью USDN пользователь сможет зарабатывать токены за покупки товаров и услуг; получать скидки на оплату электроэнергии и купоны на последующие приобретения; а также пользоваться другими поощрениями, в том числе в виде NXE и Bitcoin. Инвесторы NXE могут размещать токены на своих долгосрочных счетах, зарабатывая дополнительные NXE или полученные в ходе майнинга монеты. Токены NXE можно также использовать для поддержки функционирования блокчейн-узлов и создания сетевого консенсуса в процессе транзакций.

Двухтокенная модель NewX Energy ориентирована на обеспечение стабильности в пределах экосистемы (локальной экономики). А новый токен лояльности предназначен, в первую очередь, для защиты и регулирования сети.

Кристьен Нью планирует учредить фонд энергетических инвестиций в Сингапуре, США, России и на Ближнем Востоке.

О компании

Руководство компанией NewX Energy осуществляет Кристьен Нью, выступающий в роли ее учредителя, главы правления и генерального директора. Он также является директором индонезийской электростанции Бинтан. Кристьен имеет две степени магистра - по международному бизнесу и финансам. Г-н Нью обладает обширным опытом в реализации межправительственных проектов и первичном публичном размещении акций (IPO).

Кеннет Ли (Kenneth Lee) занимает пост главного технологического директора NewX Energy. Он также является основателем и генеральным директором известной гонконгской технологической фирмы Four Directions. Г-н Ли имеет богатый опыт работы в сфере ИТ и консультирует различные предприятия по вопросам блокчейна и техническим аспектам. Кеннет Ли возглавляет Гонконгскую ассоциацию киберспорта и является исполнительным директором Гонконгской ассоциации Интернет-индустрии (iProA).

Должность главного операционного директора нового предприятия досталась Нови Котталевала (Novy Kottalewala). Ранее в качестве директора по коммерческому развитию Prema Group Ltdв Азиатско-тихоокеанском регионе он принимал участие в реализации нескольких проектов в Австралии, включая производство органических и здоровых продуктов питания. Позднее он переехал в Индонезию, где работал в штате различных международных и региональных страховых компаний. Прежде, чем присоединиться к NewX Energy, он занимал пост главного заместителя директора. На сегодняшний день, он одновременно исполняет обязанности директора в нескольких инвестиционных предприятиях Сингапура.

Следите за новостями NewX Energy на: https://newx.energy/

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/947500/Christien_New.jpg