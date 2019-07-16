Японский телеканал выбрал решения Infortrend для управления рабочими нагрузками

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 16 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сообщила, что национальная телекомпания Японии использует хранилище Infortrend для удовлетворения растущих потребностей своих процессов широковещательной передачи. Модернизация системы хранения данных обеспечивает и другие преимущества, включая повышение производительности и емкости хранилища, гибкость управления доступом и возможности удаленного резервного копирования.

Клиент столкнулся с распространенной проблемой в сфере управления медиа-контента, заключающейся в необходимости обрабатывать большие объемы данных, генерируемых видеоформатами в высоком разрешении - 4K, 8K и выше. Телекомпания остро нуждалась в решении, обеспечивающем повышенную производительность и емкость при одновременной простой интеграции с существующей информационной инфраструктурой без вмешательства в нормальную повседневную деятельность канала.

В рамках этого проекта унифицированное хранилище корпоративного уровня EonStor GS 3000 и расширительный корпус JB 3000 от Infortrend были использованы в качестве NAS - системы, идеально подходящей для обмена файлами между многочисленными принимающими серверами и рабочими станциями. Еще одно хранилище GS 3000 было применено для архивирования файлов при удаленном резервном копировании. Система хранения данных GS 3000 обеспечивает высокую и стабильную производительность на файлом уровне с применением протокола сетевого взаимодействия 10GbE, позволяя удовлетворять высокие требования рабочих процессов телевизионной трансляции.

Кроме того, EonStor GS поддерживает полный спектр сетевых протоколов, включая CIFS, AFP, NFS и FTP. Эти протоколы обеспечивают беспроблемную интеграцию в существующую клиентскую инфраструктуру. Новая система также позволяет клиентам с гибкостью управлять правами доступа к данным, адаптируя их под нужды своего предприятия.

"Медийная отрасль постоянно нуждается в модернизации существующих систем хранения данных для управления стремительно растущими объемами данных. Производительность является общей головной болью для всех наших клиентов, поскольку они вынуждены работать с данными, требующими колоссальной пропускной способности системы, - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao). - Мы гарантируем, что, выбирая EonStor GS, наши клиенты получают превосходные показатели записи/чтения, широкий выбор сетевых интерфейсов, а также онлайн-миграцию данных для легкой модернизации существующих систем управления информацией".

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Больше информации - на сайте https://www.infortrend.com/.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.