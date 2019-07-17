В Ярославской области 9-11 августа пройдет фестиваль "Летчик. Дача. Лето"

Москва, 17 июля. В Ярославской области, вблизи города Переславль-Залесский, 9-11 августа московский клуб "Китайский Летчик Джао Да" будет праздновать свое 20-летие фестивалем "Летчик. Дача. Лето" (18+). Гостей фестиваля ожидают девять гектаров звука, множество музыкальных жанров и стилей. На территории фестиваля предусмотрены комфортные домики для проживания, оснащенные телевизорами, Wi-Fi и каминами, также будет возможность остановиться в классических юртах Дальнего Севера. Помимо облагороженной инфраструктуры для семейного отдыха и проживания, на территории расположены: теплицы, скотный двор (альпаки, павлины и другие животные), баня, настоящий самолет АН-2, офф-роуд трасса для квадроцикла, ресторан, прогулочные маршруты.

Во время проведения фестиваля возможно арендовать уже установленную палатку Caravan или арендовать место под собственную палатку.

Программа фестиваля включает выступления нескольких десятков популярных музыкальных проектов. Среди них: ДДТ, Сплин, Noize MC, Пелагея, Антоха MC, Дельфин, Найк Борзов, Tequilajazz, Zdob si Zdub, Shortparis и многие другие.

Гости фестиваля смогут посетить зону фуд-корта, где будут представлены кухни различных стран мира. Также на фестивальном поле будут оборудованы фотозоны и места для отдыха.

Для маленьких гостей совместно с Kids Rock Festival организованы детские интерактивные зоны, фокусы из области занимательной химии и физики, встречи с любимыми персонажами игр, бумажное шоу, фотозона, гримерка, показы лучших отечественных мультфильмов и творческие встречи с их авторами, а также мастер-классы по созданию своих собственных мультиков и многое другое.

Проведение музыкального фестиваля планируется на ежегодной основе и станет одним из самых масштабных на просторах Ярославской области.

Загородный комплекс "Джао Да!Ча" функционирует с 29 июня 2019 года на постоянной основе с возможностью круглогодичного проживания. На территории комплекса возможно проведение корпоративов, свадеб и других частных мероприятий.

Комплекс расположен в непосредственной близости от таких достопримечательностей региона, как Ботик Петра I, Усадьба Коровина, Ростовский кремль, Годеновский Крест, Свято-Алексеевская Пустынь, Ферма и Сыроварня Марии Коваль и другие.

Билеты в продаже на официальном сайте фестиваля. Стоимость: от 1500 рублей.

Мероприятие: семейный музыкальный фестиваль "Летчик. Дача. Лето".

Даты проведения мероприятия: 9-11 августа 2019 года.

Место проведения: Ярославская область, а/д Холмогоры, 25, Перелески. Съезд перед светофором и пешеходным переходом.

Ожидаемая проходимость: до 10 000 человек.

Информация по семейному музыкальному Фестивалю "Летчик. Дача. Лето":

e-mail: info@jaodacha.ru

тел.: 8 800 505 38 42

Ссылки на социальные сети:

https://www.instagram.com/letchikfest/

https://vk.com/letchikfest

https://www.facebook.com/events/2004939802907863/

Официальный сайт Фестиваля:

https://festival.jaodacha.ru/

Об организаторе

"Джао Да!ча" — это загородный комплекс для круглогодичного семейного отдыха, который расположен в Ярославской области. На территории Дачи находятся: ресторан, семейные домики, палаточный лагерь и юрты, скотный двор, теплицы, детская площадка, офф-роуд трасса для квадроцикла и прогулочные маршруты.

ООО "Тикетсклауд"

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