Санья стремится стать первым в Китае международным мегаполисом без языковых барьеров

САНЬЯ (SANYA), Китай, 18 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- 14 июля 2019 года власти Саньи обнародовали Рабочую программу по превращению города в международный мегаполис "без преград", инициировав тем самым процесс создания первой в Китае среды без языковых барьеров, охватывающий системы мультиязычных указателей в публичных пространствах, круглосуточную "горячую" линию на иностранных языках, систему обслуживания зарубежных туристов, интеллектуальные терминалы интерактивного перевода, сервисные центры для иностранцев и т.д. Согласно заявлению Народного правительства г. Санья, в городе будет использована модель государственного планирования с привлечением частных инвестиций, предполагающая осуществление закупок для реализации описанной выше программы в три этапа по четырем аспектам: создание системы оповещения, сети обслуживания, сервиса мультиязычного перевода и информационной системы.

Власти города намереваются интегрировать различные прикладные сценарии взаимодействия с иностранными гостями, в том числе в сферах туризма, коммуникации с органами власти, общественных услуг и деловой активности. Кроме того, в Санье будет создана открытая система обслуживания на иностранных языках, состоящая из четырех сервисных центров, центров миграционной службы, центров туристической информации, а также центра муниципальных услуг. Этот подход позволит сформировать удобную и интеллектуальную сервисную платформу. Вместе с этим, город планирует внедрять новые технологии и форматы для углубленного освоения таких сервисов, как перевод изображений в режиме реального времени с использованием AR, а также синхронный перевод на базе технологий искусственного интеллекта, что позволит предоставлять зарубежным гостям всесезонные, комплексные сервисы профессионального многоязычного перевода.

В дополнение к перечисленным инициативам, руководство Саньи будет в полной мере использовать роль и возможности рынка, активно привлекая гостиницы, администрации культурных и исторических объектов, торговые центры, рестораны и другие туристические организации к участию в создании международного мегаполиса "без барьеров" и продвижении развития региональной туристической отрасли. В ближайшем будущем, жители и гости Саньи смогут на себе ощутить повышение комфорта, удобства и эффективности местной условий для туризма, жизни, работы и бизнеса.