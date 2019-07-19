Pre-ICO RENBDO создает возможности для инвесторов

ЛОНДОН, 19 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания RENBDO.io недавно сообщила о готовности к проведению кампании pre-ICO, направленной на запуск блокчейнового стартапа RENBDO или "Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization" (сети возобновляемой энергетики на базе децентрализованной организации). Целью этой кампании является сбор необходимых средств для монтажа пятидесяти двух ветровых турбин.

В ходе кампании инвесторы смогут приобрести собственные токены проекта - Renewable Energy Token (RET), - за 50% от их стоимости. Однако специальное предложение распространяется только на первые десять процентов доступных для продажи токенов. После продажи первых десяти миллионов токенов pre-ICO завершится, а за ним последует этап официального ICO. Предстоящая кампания pre-ICO, без сомнения, является отличной возможностью для криптовалютных инвесторов, не только ищущих новые источники прибыли, но и желающих содействовать развитию зеленой энергетики, закладывая фундамент чистого будущего для последующих поколений.

Видео: https://youtu.be/CxL-ql_o62Y

В рамках кампании pre-ICO от Eco Smart Energies состоится официальная презентация новой монеты - Renewable Energy Token (RET). Первоочередная цель кампании заключается в создании экосистемы, где прибыль инвесторов будет напрямую зависеть от количества принадлежащих им токенов. Данная модель радикально отличается от многочисленных ICO, предоставляющих бесполезные монеты. Вероятность получения реальной прибыли от участия в проекте RENBDO заметно выше, поскольку обладание одним токеном RET эквивалентно праву собственности на один из активов компании. Владельцы токенов будут получать 90% всей прибыли от проекта, а оставшиеся 10% планируется направлять на техническое обслуживание станции и оплату труда сотрудников.

Чрезмерные масштабы использования ископаемого топлива на сегодняшний день уже представляют собой глобальную критическую проблему, требующую немедленных действий. Сжигание традиционных источников энергии напрямую связано с выбросов различных загрязнителей воздуха, наносящих вред окружающей среде и здоровью людей. Тем не менее, каменный уголь до сих пор остается одним из наиболее распространенных ресурсов для традиционной энергетической отрасли. Одной из наиболее рентабельных альтернатив ископаемому топливу на сегодняшний день считается ветровая энергия.

Компания Eco Smart Energies Ltd разработала проект RENBDO с целью создания ветровой электростанции, оснащенной 52 турбинами. Располагая обширным опытом производства и дистрибуции электроэнергии, компания имеет все ресурсы для реализации проекта подобного масштаба. Примечательно, что 70% необходимых средств для финансирования данной инициативы уже покрыты непогашаемыми фондами возобновляемой энергетики Европейского Союза, а оставшиеся 30% будут получены в ходе предстоящего ICO.

Eco Smart Energies уже работает над созданием приложения, которое позволит владельцам токенов просматривать информацию о генерируемой ветровой энергии, а также отправлять или получать монеты. Держатели токенов смогут принимать прямое участие в решении всех вопросов, связанных с будущей деятельностью ветровой электростанции. И, что самое важное, устраняя потребность в посредниках, RENBDO защищает владельцев токенов от мошеннических транзакций и прочей нежелательной активности.

Приглашаем всех криптовалютных инвесторов, заинтересованных в приобретении RET за 50% от стоимости, посетить веб-сайт http://www.renbdo.io/

О проекте RENBDO: RENBDO или Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization (Сеть возобновляемой энергетики на базе децентрализованной организации) представляет собой будущий криптовалютный стартап, создаваемый с целью строительства ветровых электростанций для производства "зеленой" электроэнергии. Основная задача проекта заключается в сборе необходимых средств для установки 52 ветровых турбин посредством первичного предложения монет (ICO). Проект был разработан компанией Eco Smart Energies Ltd, учрежденной в 2015 году группой отраслевых специалистов. До запуска платформы RENDBO ее основатели работали в сфере производства и дистрибуции электроэнергетических ресурсов.