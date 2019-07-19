Международный бакалавриат отменяет регистрационный сбор

НОВЫЙ ОРЛЕАН (NEW ORLEANS), 19 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- В рамках своих целенаправленных усилий по устранению финансовых барьеров, препятствующих студентам и образовательным учреждениям принимать участие в своих уникальных программах, фонд "Международный бакалавриат" (International Baccalaureate) сегодня сообщил об отмене сбора за "регистрацию кандидата" в размере 172 долл. США, традиционно оплачиваемого учащимися отдельно от платежей за индивидуальные предметные экзамены IB.

Решение сократить стоимость оценки знаний студентов открывает доступ к дополнительным предметным экзаменам или прохождению полной дипломной программы еще большему кругу соискателей, а также дает школам возможность присоединяться к сообществу из более чем 5000 учебных заведений IB по всему земному шару.

"Ключевым элементом нашей миссии является развитие международного сообщества разносторонне развитых, многоязычных и прогрессивных молодых людей - нового поколения, получающего образование по моделям, позволяющим им вдумчиво реагировать на глобальные, национальные и локальные проблемы, - отмечает генеральный директор фонда Международный бакалаврат д-р Сива Кумари (Siva Kumari). - Перед лицом неизбежных глобальных изменений и новой промышленной революции, в основе которой лежат технологии и ИИ, усилия нашего фонда по подготовке будущих кадров, обладающих способностью к гибкому обучению и критическому мышлению, становится как никогда актуальным".

Отмена регистрационного сбора - новейшее из ряда решений, принятых IB с целью облегчения финансового бремени и открытия доступа к своим образовательным программам. Раньше фонд предоставил учебным заведениям скидки на проведение трех и более программ IB и расширил объемы текущих инвестиций в повышение профессиональной квалификации педагогов IB, предлагая некоторые курсы абсолютно бесплатно.

По словам г-жи Кумари, благодаря осуществлявшимся на протяжении последних 10 лет инвестициям в технологии, позволившим модернизировать системы оценки знаний, а также в результате продуманного управления расходами, на сегодняшний день фонд получил возможность поделиться своими финансовыми преимуществами непосредственно со студентами и учебными заведениями.

"Мы специализируемся на подготовке людей, способных глубоко и широко мыслить, ведь именно в таких профессионалах нуждается 4-я промышленная революция, - комментирует директор по связям с общественностью и проведению конференций Хаиф Баннаян (Haif Bannayan). - Подготовка вдумчивых специалистов, демонстрирующих гибкость в обучении, является основой образовательной философии нашего фонда, и поэтому мы уверены, что наша первоклассная модель развития трудовых ресурсов 21-го столетия должна быть более общедоступной".

О фонде "Международный бакалавриат"

Основанный в 1968 году фонд IB предоставляет учащимся в возрасте от 3 до 19 лет образовательные курсы, состоящие из четырех программ, ориентированных на обучение независимому, критическому мышлению и логическим умозаключениям. Учебные программы IB преподаются в более чем 5 000 образовательных учреждениях в 150 странах по всему миру.

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