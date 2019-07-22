OpenAI вместе с Microsoft будут создавать новые супервычислительные технологии Azure AI

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO) и РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 22 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. и OpenAI, две компании, углубленно изучающие роль ИИ в мире и ищущие путей для создания безопасных, надежных и этичных технологий искусственного интеллекта на благо общества, объединяют свои усилия для дальнейшего расширения возможностей Microsoft Azure в составе крупномасштабных систем ИИ. Посредством этого партнерства компании намереваются ускорить темпы достижения прорывов в сфере искусственного интеллекта и обеспечить прочный фундамент для реализации инициатив OpenAI, направленных на создание общего искусственного интеллекта (ОИИ). Получаемое в результате функциональное расширение платформы Azure также посодействует разработчикам в создании нового поколения приложений ИИ. Партнерство охватывает следующие аспекты:

Microsoft и OpenAI будут совместно создавать новые супервычислительные технологии Azure на базе ИИ

OpenAI перенесет свои сервисы на Microsoft Azure, а платформа будет использовать их для последующей разработки новых ИИ-технологий и реализации концепции общего искусственного интеллекта

Microsoft станет привилегированным партнером OpenAI при коммерческом внедрении новых технологий

Приоритетным направлением партнерства станет создание вычислительной платформы беспрецедентных масштабов в составе Azure, которая будет обучать и поддерживать все более современные модели ИИ, включать аппаратные технолгии, в основе которых лежат супервычислительные разработки Microsoft, и следовать общим для обеих компаний принципам этики и доверия. Результатом станет формирование фундамента для безопасного и надежного внедрения новейших разработок ИИ, и именно этот фактор играет решающую роль в партнерстве между компаниями.

За последнее десятилетие инновационные прикладные сценарии глубоких нейронных сетей в сочетании с растущими возможностями вычислительных технологий привели к достижению прорывов ИИ в таких сферах, как зрение, речь, обработка лингвистической информации, перевод, роботизированное управление и даже гейминг. Современные ИИ-системы демонстрируют отличные результаты в решении специфических задач, для которых они были созданы, однако превращение ИИ-систем в инструменты для решения сложнейших проблем, стоящих сегодня перед человечеством, потребует обобщения и углубленного изучения многочисленных технологий искусственного интеллекта. Концепция OpenAI и Microsoft предполагает создание общего искусственного интеллекта для работы бок о бок с людьми над решением самых неподатливых мультидисциплинарных проблем, включая глобальные изменения климата, персонализация здравоохранения и образования и т.д.

"Разработка ОИИ станет самым важным технологическим достижением в нашей истории, потенциально способным формировать траекторию развития человечества, - прокомментировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). - Наша задача - сделать так, чтобы технологии ОИИ работали на благо всех людей на земле, и вместе с Microsoft мы работаем над созданием супервычислительного фундамента для общего искусственного интеллекта. По нашему глубокому убеждению, чрезвычайно важно обеспечить безопасное и надежное внедрение ОИИ, а также гарантировать обширное распространение его экономических преимуществ. И мы очень рады, что Microsoft разделяет наше видение".

"ИИ - одна из самых революционных технологий нашего времени, обладающая мощным потенциалом в решении многих из наиболее актуальных проблем нашего мира, - отметил, в свою очередь, глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). - Объединяя прорывные технологии OpenAI с новым супервычислительным функционалом Azure AI, мы стремимся демократизировать искусственный интеллект, - неизменно уделяя максимальное внимание безопасности ИИ, - чтобы каждый человек на земле мог извлечь из него личную выгоду".

О компании OpenAI

Миссия OpenAI - предоставить доступ к преимуществам общего искусственного интеллекта всему человечеству. В документе под названием OpenAI Charter изложены руководящие принципы организации на пути к реализации описанной миссии.

О компании Microsoft

Компания Microsoft (код Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/949840/Microsoft_Corp_OpenAI_CEOs_Altman_Nadella.jpg

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