МЦ АУВД обеспечил 57% взлетно-посадочных операций в РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. В воздушном пространстве Московской зоны ЕС ОрВД за шесть месяцев 2019 года авиадиспетчеры филиала "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" обслужили 464 437 воздушных судов (ВС): на внутренних линиях – 226 780 ВС и на международных – 237 657 ВС. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2% и 4% соответственно.

Максимальная суточная интенсивность воздушного движения за январь-июнь 2019 года зафиксирована на уровне 3 070 ВПО, часовая – 175.

За первое полугодие 2019 года центры ОВД филиала "МЦ АУВД" обслужили 480 863 ВС, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев текущего года Шереметьевский центр ОВД обслужил 199 408 ВС; Внуковский ЦОВД – 114 859 ВС; Домодедовский ЦОВД – 97 807 ВС.

Филиал "МЦ АУВД" обеспечил 57% или 397 139 взлетно-посадочных операций в РФ за шесть месяцев 2019 года. Количество обслуженных ВПО аэродромами МАУ (куда входят основные крупные международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково) за указанный период составило 378 264 ВПО или 54%. Оставшиеся 3% или 18 875 ВПО приходятся на другие аэродромы Московской зоны ЕС ОрВД.

Кроме того, за первое полугодие 2019 года на 9% снизилось количество выявленных нарушений порядка использования воздушного пространства в зоне ответственности филиала "МЦ АУВД" по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В частности, практически вдвое уменьшилось число незарегистрированных (неопознанных) воздушных судов.