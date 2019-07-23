Выходит новая версия игры Refight: Burning Engine - "Объединенное вторжение"

WUXI, Китай, 23 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ищете что-то новое и необычное? Устали от одиночных и многопользовательских игр? А как насчет "Объединенного вторжения"? Дата выхода новой версии игры Refight: Burning Engine назначена на 23 июля. Объединение сил в масштабном генеральном танковом сражении сделает игру еще более увлекательной. А сейчас давайте познакомимся с новой версией подробнее.

Соревнование команд: режим 15VS15

В "Объединенном сражении" будет представлен новый игровой режим, основанный на режиме "отряд". Членам отряда из 3 человек предстоит присоединиться к одному из лагерей и сражаться в режиме 15VS15. Кроме того, игроки теперь смогут возвращаться на поле боя и сражаться повторно.

Оптимизация баланса: новая броня для MK.6

Игровой баланс очень важен для игроков, и это именно то, над чем мы работаем. В новой версии MK.6 получит новую комбинированную броню, устанавливаемую внутри башни танка. Несмотря на снижение скорости передвижения, новое снаряжение даст дополнительную защиту, что позволит танку дольше продержаться в сражении.

Больше новых скинов обшивок

В связи с пересмотром интерфейса в магазине в продажу поступило много новых скинов обшивок. Новые скины выглядят стильно, а также хорошо скрывают ваши танки на поле боя. Кроме того, один и тот же скин по-разному выглядит на разных танках. Приятной покупки!

Об игре:

Refight: Burning Engine, разработанная Brahma Games, - это игра в режиме PVP в жанре военного симулятора. Она вводит военный транспорт в условия генерального сражения. Игра, построенная на движке UE4, создает для игроков гигантскую реалистичную песочницу. Главнокомандующие, присоединяйтесь к битве и сражайтесь за славу!

STEAM: https://store.steampowered.com/app/773520/