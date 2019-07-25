Ведущие мировые эксперты сферы культуры собрались в Чэнду

ЧЭНДУ (CHENGDU) Китай, 25 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- 23 июля в Чэнжу состоялся Второй международный симпозиум культурных столиц мира "Тяньфу" (World Cultural Capitals Tianfu Symposium). Мероприятие было организовано компанией Chengdu Media Group при спонсорской поддержке Народного правительства города. Представители 21 города-члена симпозиума, объединяющего 42 страны мира, 11 центральных городов из регионов инициативы "Пояс и путь", а также 300 известных организаций сферы культуры собрались в Чэнду, чтобы обсудить вопросы культурного развития и возможности для городов.

Участники симпозиума впервые обнародовали подготовленный авторитетной исследовательской фирмой Nielsen отчет под названием World's New Growth Cities Charm Index on Cultural Creativity (Индекс культурной привлекательности развивающихся городов мира). Авторы документа оценивают культурную составляющую и инновационное развитие городов по шести ключевым показателям: экономическому потенциалу, потребительским возможностям, культурно-гуманитарному влиянию, способности привлекать таланты и международному авторитету. По данным отчета, Чэнду представляет собой город, объединяющий культуру и инновации, и в ближайшие десять лет станет одним из самых быстро развивающихся мегаполисов мира.

В рамках симпозиума состоялась официальная презентация проекта "Tianfu Smart Media City Project". Tianfu Smart Media City - первоклассный кластер отрасли смарт-медиа, создаваемый в Чэнду компанией Chengdu Media Group по подобию британского Media City UK of Manchester и Dubai Media City в ОАЭ. Проект будет реализовываться поэтапно в течение 3-5 лет на территории Сингапурско-сычуаньского парка высокотехнологичных инноваций и Зоны высоких технологий Чэнду.

Кроме того, в ходе симпозиума голландский Роттердамский музей, лондонская галерея Tate Modern, китайская Dunhuang Academy, музей (НИИ) Лянчжу и Wu Hou Shrine представили кампанию "Hand in Hand" для музеев мира. Кампания направлена на расширение сотрудничества и обмена между музеями мира, создание сообщества с общим культурным будущим и глобальное процветание культурного сектора.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/950886/Chengdu.jpg