Новые данные показывают экономию при использовании Energy Manager от EFT Analytics

ВИЧИТА (WICHITA), Канзас, 25 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания EFT Analytics (EFT), ведущий провайдер решений в сфере прогнозной аналитики, оптимизации процессов и энергетического менеджмента, сегодня рассказала о результатах годового сотрудничества с крупным европейским ритейелером продуктов питания и одежды, в результате которого ее инновационная платформа Energy Manager помогла заказчику сократить операционные расходы более чем на 1 млн долл. США и повысить энергоэффективность. После внедрения платформы EFT Energy Manager в 2018 году 90% магазинов сети продемонстрировали сокращение энергпотребления на уровне до 45%. При этом целью ритейлера являлось 20% сокращение показателей энергопотребления по сравнению с 2017 годом. В результате использования платформы заказчик "сэкономил" 5 ГВт-ч электроэнергии.

"Итоги этого сотрудничества подтверждают ценность Energy Manager в вопросах повышения эффективности бизнеса наших клиентов, экономии средств и сокращения энергопотребления, - отметил генеральный директор EFT Рубен Кео (Reuben Keogh). - Подобные сценарии использования нашей платформы наглядно демонстрируют те важные возможности, которые EFT и наши инновационные решения предоставляют заказчикам по всему земному шару".

Платформа Energy Manager от EFT позволяет клиентам компании принимать продуманные бизнес-решения, предоставляя им точную, подкрепленную конкретными данными аналитическую информацию о расходах на энергоресурсы, их потреблении и продуктивности. И, что самое важное, Energy Manager является своеобразным "мостом" между стандартным энергомониторингом и Индустрией 4.0, гарантирующим своим пользователям максимальный успех и доходность в процессе последующей деятельности. EFT прекрасно отдает себе отчет в том, что разные заказчики имеют различные потребности, и поэтому активно экспериментирует с разнообразными технологиями, создавая оптимальные решения для каждого индивидуального случая.

В число других отраслей, обслуживаемых EFT, входят коммерческая недвижимость, промышленное производство, фармацевтика, перерабатывающая промышленность и автомобилестроение. Energy Manager прогнозирует потребность в энергии, предупреждая о нарушениях нормального процесса потребления и используя средства аналитики для нормализации показателей в зависимости от погодных условий, объемов производства и стоимости сырья. В результате пользователи получают углубленное понимание факторов, обуславливающих параметры энергопотребления. Заказчиков компании часто удивляют масштабы влияния, казалось бы, простых действий на финансовый итог их деятельности и энергопотребление. К таким действиям относятся ужесточение политики в графиках освещения, модернизация холодильных систем или переход на светодиодное освещение. При использовании платформы EFT Energy Manager подобные аспекты, нуждающиеся в оптимизации, очень легко определить. Кроме того, решение EFT помогает отслеживать общую эффективность оборудования.

"Команда EFT трудится над созданием самых действенных решений, помогающих нашим клиентам раскрывать весь свой потенциал. И мы успешно справляемся с этой задачей, используя данные и расширенные средства аналитики, интегрированные в такие разработки, как Energy Manager, - добавил г-н Кео. - Мы рады продолжить наше участие в этом партнерстве и готовы сотрудничать со всеми нашими заказчиками в вопросах оптимизации их деятельности, повышении энергоэффективности и экономии расходов".

Чтобы получить дополнительную информацию или обсудить вопрос внедрения передовой аналитической платформы, обращайтесь по адресу hello@eftanalytics.com.

О компании EFT Analytics

EFT Analytics предоставляет крупным промышленным предприятиям SaaS на базе передовых аналитических решений. Офисы EFT работают в Ирландии, Нью-Йорке и Канзасе. Компания является дочерним предприятием одной из крупнейших частных корпораций мира Koch Industries. Сочетая наше передовое аналитическое ПО с философией бизнеса и высокими стандартами профессиональной деятельности Koch, мы предоставляем своим клиентам уникальную концепцию с доказанной эффективностью. EFT создает решения в сфере прогнозной аналитики, оптимизации процессов и энергетического менеджмента для более чем 100 первоклассных компаний по всему земному шару. Больше информации - на www.EFTanalytics.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/951819/EFT_Analytics___Energy_Manager_Dashboarding.jpg

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