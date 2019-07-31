В первом квартале текущего года объем продаж Suning.com достиг 184,2 млрд юаней

НАНКИН (NANJING), Китай, 31 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Вечером 30 июля ведущий китайский смарт-ритейлер Suning.com (002024.SZ), осуществляющий свою деятельность в формате O2O и входящий в состав Suning Holdings Group, обнародовал финансовый отчет за первое полугодие 2019 года. По данным документа, операционный доход компании в первой половине текущего года составил 134,618 млрд юаней, что на 21,63% больше, чем годом ранее, объем многоканальных продаж товаров достиг отметки в 184,215 млрд юаней - или на 21,80% больше в годовом исчислении, - а чистая прибыль, относимая на счет акционеров предприятия, составила 2,139 млрд юаней.

Suning.com продолжает расширять свои возможности по привлечению клиентов в свои онлайн- и офлайн-магазины. По состоянию на 30 июня этого года число зарегистрированных пользователей розничной платформы Suning.com достигло 442 миллионов. Компания располагает 7 503 собственных и франшизных магазинов, а также 5 368 филиалами сетей Suning Xiaodian (магазинов у дома) и Daitiantian.

В первой половине текущего года общие показатели внутреннего потребительского рынка были весьма посредственными. По данным Национального статистического управления, за период с января по июнь общий объем розничных продаж потребительских товаров в масштабах страны составил 19,5 трлн юаней, однако в годовом исчислении темпы роста этого показателя снизились на 1 процент, при этом самое заметное падение продемонстрировали онлайн-продажи, упав на целых 8,2%.

Невзирая на достаточно вялую рыночную конъюнктуру, онлайн- и офлайн-направления Suning сохранили высокие темпы роста. Компания продолжила реализацию своих стратегических планов по развертыванию всех сценариев и освоению всех категорий розничной торговли.

По состоянию на конец июня этого года сеть филиалов компании включала 7 503 собственных и франшизных магазина. Особенно высокие темпы роста за этот период продемонстрировали облачные франшизные филиалы Suning Xiaodian и Suning.com в городских агломерациях и в сельской местности. Общее число магазинов сетей Suning Xiaodian и Diatiantian достигло 5 368, а франшизных филиалов розничного облака Suning.com - 5 108. Вместе эти точки продаж формируют комплексную интегрированную экосистему онлайн- и офлайн-потребления в масштабах всей китайской отрасли розничной торговли.

С точки зрения создания цепочки поставок, для повышения уровня профессионализма и оптимизации своей деятельности в начале этого года компания Suning.com анонсировала учреждение пяти крупных товарных групп - Home Appliances Group, Consumer Electronics Group, FMCG Group, Fashion Department Store Group и International Group. Вместе с этим, компания приобрела национальную сеть из 37 универмагов Wanda Department Store и 80% акций Carrefour China, что позволит группе быстро нарастить потенциал своего подразделения крупных универсальных магазинов и торговли товарами широкого потребления.

Параллельно Suning.com сформировала и оптимизировала цепочку поставок для прямых зарубежных закупок. Согласно имеющейся информации, Suning International на сегодняшний день располагает складами прямых поставок в США, Австралии, Германии, Японии и других странах мира, а к 2020 году планирует завершить создание складской сети в формате "15+15" (15 зарубежных и 15 внутренних складов).

В первой половине текущего года Suning нарастила масштабы капиталовложений в логистику, финансы, технологии и создание ключевых компетенций с целью обеспечения прочного фундамента для роста в следующее десятилетие.

В аспекте логистической инфраструктуры, по состоянию на конец июня 2019 года общая площадь складских и прочих вспомогательных объектов Suning Logistics и TTK Express превысила 10 млн кв.метров. Suning.com ускорила развитие направления торговли свежими продуктами питания и инвестировала создание 46 холодильных складов, обеспечивающих поставки в 218 городов страны. Чтобы дополнительно увеличить пропускную способность своих логистических центров и сервисов послепродажного обслуживания на рынке небольших городов и поселков, Suning.com сформировала комплексную сервисную сеть для клиентов в таких населенных пунктах, интегрировав процессы дистрибуции, монтажа, технического обслуживания и экспресс-доставки продукции. К концу июня этого года компания открыла уже 950 сервисных центров уездного уровня.

За первое полугодие 2019-го объем сделок потребительского кредитования, заключаемых подразделением Suning Finance, вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем финансирования цепочек поставок увеличился на 41,3% в годовом исчислении. Стремительные темпы развития продемонстрировало и направление офлайновых мобильных платежей - число транзакций возросло на 231% по сравнению с предыдущим годом. В ходе отчетного периода Suning Bank сохранял стабильно высокие темпы роста. По состоянию на конец июня 2019-го общий объем активов этого финансового учреждения увеличился на 68,20% по сравнению с началом года.

О компании Suning

Основанная в 1990 году группа Suning входит в число ведущих коммерческих предприятий Поднебесной и располагает акционерными компаниями открытого типа в Китае и Японии.. В 2018 году Suning Holdings заняла второе место среди 500 ведущих негосударственных предприятий Поднебесной с годовым доходом в размере 80,85 млрд долл. США (557,9 млрд юаней). Следуя концепции "экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого", Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в восьми вертикально интегрированных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, высоких технологиях, недвижимости, спорте, масс-медиа и развлечения и инвестиционной деятельности. Suning.com входит в рейтинг 2019 Fortune Global 500. Для получения дополнительной информации посетите www.suningholdings.com