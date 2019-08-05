XCMG продолжает оказывать поддержку проектам в регионах инициативы "Пояс и путь"

СЮЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 5 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский производитель строительного оборудования, компания XCMG (000425.SZ) сообщила о завершении работ по реставрации бетонной конструкции катарского стадиона на 40 000 мест, где будет проходить Чемпионат мира по футболу ФИФА-2022. Поддержку текущему проекту модернизации спортивного комплекса обеспечивают 330 единиц различного оборудования XCMG. Инициированный в 2016 году проект должен быть полностью завершен к концу 2020 года.

Генеральный директор фирмы АНА, являющейся представителем XCMG в Катаре, Джордж Аннич (George Annich) отметил: "Продукция XCMG позволяет без проблем достигать целей, намеченных организаторами предстоящего чемпионата, по весьма доступным ценам и без необходимости в дорогостоящем послепродажном обслуживании. Будущее промышленного производства - за Китаем".

Начиная с 2013 года, наряду с проектом реконструкции стадиона для Чемпионата мира по футболу-2022, компания XCMG активно нарастила свое присутствие на рынках стран "Пояса и пути". Китайский производитель реализует свою продукцию в 63 регионах упомянутой инициативы, а на долю экспорта приходится 74 процента всего товарооборота компании.

На сегодняшний день, XCMG участвует в пяти совместных предприятиях и располагает сборочными базами в Узбекистане, Малайзии, Польше и Казахстане. Сеть представительств компании насчитывает 67 первичных дистрибьюторов, 72 зарубежных центра поставок комплектующих, 8 дочерних предприятий, 13 региональных офисов, а также свыше 300 станций технического обслуживания и 155 точек реализации запасных частей во всех странах "Пояса и пути".

В целях повышения качества обслуживания клиентов и расширения сотрудничества с предпринимателями в этих регионах XCMG планирует учредить еще две маркетинговых компании, четыре представительства, десять первичных дистрибуционных организации и открыть 16 дополнительных станций технического обслуживания.

"Наша компания оказывает активную поддержку таким инфраструктурным проектам, как реконструкция стадиона Чемпионата мира ФИФА-2022, в различных странах инициативы "Пояс и путь". Мы не только ищем возможности для дальнейшего развития бизнеса, но и делаем акцент на социальной ответственности, содействуя экономическому прогрессу регионов, охватываемых данной инициативой", - прокомментировал вице-президент XCMG Лью Цзяньсэнь (Jiansen Liu).

Первый зарубежный центр прямых поставок комплектующих XCMG начал свою работу 6 января 2018 года в столице Кении Найроби. Центр обслуживает клиентов в Восточной Африке, внося значительный вклад в укрепление региональных партнерств.

Нигерия занимает первое место в Африке по добыче нефти. Страна ежедневно потребляет в среднем 40 млн литров бензина, однако 80 процентов от этого объема приходится импортировать. Начиная с 2015 года, компания Dangote, реализующая проект создания нефтеперерабатывающего завода в зоне свободной торговли Лекки, расположенной в окрестностях Лагоса, приобрела свыше 1 400 единиц оборудования XCMG на миллионы долларов. На этом проекте используется 1250-тонный гусеничный кран - самый тяжелый агрегат, когда-либо экспортировавшийся китайскими производителями.

http://www.xcmg.com