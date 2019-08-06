Uxin расширяет свое присутствие на международном рынке

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 6 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Uxin Limited (код Nasdaq: UXIN) ("Uxin"), ведущая платформа электронной торговли подержанными автомобилями, сообщила об успешном экспорте первой партии автомобилей из китайского Сианя в Европу. Груз, полученный заказчиком 3 августа этого года в беспошлинной зоне, станет стимулом для продвижения китайско-европейской торговли в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

В церемонии отгрузки первой партии подержанных автомобилей 19 июля в Международном порту Сианя приняли участие высокопоставленные чиновники правительственных органов и сотрудники Uxin. Являясь одной из крупнейших в Китае площадок по торговле б/у автомобилями, Uxin обеспечила осуществление всех этапов экспортной сделки от продажи до послепродажного обслуживания посредством своей отраслевой цепочки.

Поставка первой партии китайских подержанных автомобилей стала следствием обнародованного в конце апреля этого года Уведомления правительства страны о мерах, направленных на содействие экспорту транспорта с пробегом из Китая за рубеж. В ответ на этот документ в начале мая Министерства коммерции и общественной безопасности КНР совместно с Генеральной администрацией таможни Китая представили собственную инициативу, определив 10 городов, включая Сиань, пилотными зонами для реализации нового этапа китайского проекта "Пояс и путь". В рамках этой инициативы местные органы власти выбрали предприятия, отвечающие квалификационным требованиям, в качестве партнеров для осуществления экспортных операций при одновременном гарантировании высокого качества подержанных авто и обеспечении полного комплекса послепродажного обслуживания. Компания Uxin одной из первых вошла в число партнеров, выбранных Народным правительством Сианя для реализации данной инициативы, что наглядно подтвердило ее статус как ведущей китайской онлайн/офлайн платформы электронной торговли подержанным транспортом.

Являясь первопроходцем в этом сегменте рынка, Uxin выполнила полный комплекс работ, необходимых для успешного экспорта, - от подтверждения намерения покупателя до подбора транспортных средств, - упростив международную передачу прав собственности и логистический процесс, а также подготовив весь пакет обязательной документации. После этого компания Xi'an International Land Port Investment Development Group осуществила процедуры экспортной инспекции, декларирования, складского хранения и международной перевозки автомобилей в Европу.

Восточная Европа, Центральная Азия, Африка и Ближний Восток являются ключевыми рынками для китайской инициативы "Пояс и путь". Кроме того, по причине растущего спроса на автомобили как новое средство передвижения, эти регионы служат основными мировыми рынками импорта подержанного транспорта. Невысокая цена и отличное соотношение стоимости и качества оказывают заметное влияние на потребителя при принятии решения о покупке авто, что открывает перед Uxin и другими китайскими экспортерами подержанных машин уникальную возможность удовлетворить высокий спрос в этом регионе.

После успешной доставки первой партии автомобилей Uxin в Европу компания продолжит попытки экспортировать подобный транспорт на ключевые рынки стран "Пояса и пути", включая Ближний Восток, Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/956333/Uxin_Expands_Its_Global_Outreach_Offering_Used_Cars_European_Market.jpg