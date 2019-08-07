Открытая блокчейн-платформа Contentos (COS) выходит на Binance

ПЕКИН, 7 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Токен блокчейн-платформы Contentos (COS), получившей инвестиции от Binance Labs, появился на криптовалютной бирже Binance. Торги открылись в парах COS/USDT, COS/BNB и COS/BTC. Команду поздравили Cheetah Mobile, Ontology, LD Capital, Blockshine, Node Capital и LiveMe. Компании пожелали проекту устойчивого роста в будущем и выразили уверенность в том, что технология блокчейна будет способствовать дальнейшему развитию экосистемы контента в сети.

Основная сеть Contentos будет запущена в следующем месяце. В качестве ориентировочной даты команда называет 25 сентября. На данный момент у проекта уже есть договоренности о сотрудничестве с более чем 20 крупными блокчейн проектами и dApp командами, среди которых TomoChain, NEM, Harmony и MixMarvel.

Многолетний опыт исследования, разработки и продвижения приложений позволил сооснователю и CEO проекта Мику Цаю и его команде уже на старте заключить соглашения о стратегическом сотрудничестве с социальной сетью для обмена фотографиями и видео PhotoGrid, популярной платформой для видео-трансляций LiveMe и сервисом коротких видео Cheez. Суммарно эти три платформы насчитывают более 60 миллионов ежемесячных активных пользователей, которые должны стать надежной базой для развития децентрализованной экосистемы контента COS.

Со второй половины июля PhotoGrid начал вводить награды в токенах COS за создание фото- и видео-контента в своем приложении на бразильском рынке, тем самым увеличив общий объем пользовательских публикаций на 457%. Более 50 пользователей смогли получить вознаграждения в 500 COS.

LiveMe провела масштабное шоу с викториной по блокчейну в сотрудничестве с Yahoo TV и Contentos, собрав более 15 миллионов просмотров по всему миру и задав тон похожим мероприятиям в Южной Корее и Гонконге. LiveMe, как одной из самых популярных стриминговых платформ в США и на Ближнем Востоке, уже долгое время удается поддерживать высокую стоимость своих акций. Среди ее акционеров числятся Cheetah Mobile и ByteDance (социальная сеть коротких видео TikTok и новостное приложение Toutiao).

Помимо этого, команда COS готова наладить взаимодействие с широким спектром продуктов Cheetah Mobile, своего стратегического партнера. Продукты Cheetah Mobile в совокупности набирают 600 миллионов ежемесячных активных пользователей. Популярность и значительная рыночная доля казуальных игр от Cheetah Mobile дает такому сотрудничеству большой потенциал для развития в области авторских прав.

Мик обещает продолжить отвечать на любые вопросы сообщества, чтобы выразить свою благодарность за недавнюю поддержку. CEO Contentos назвал выход на Binance важным этапом в развитии проекта. "Это подтверждение наших прошлых усилий и начало нового путешествия для COS. Планы по развитию на таких рынках, как Вьетнам, Южная Корея, Бразилия и Россия будут еще более внушительными и многообещающими." — говорит Мик.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/956751/Contentos_COS_mobile.jpg