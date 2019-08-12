ZTE и China Mobile осуществили первую в Китае трансляцию спортивного мероприятия в 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 12 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сообщила об успешной трансляции соревнований II Китайских национальных юношеских игр с использованием интегрированных решений 5G Live TV. Трансляция была осуществлена компанией ZTE совместно с филиалом China Mobile в провинции Шаньси. II Национальные юношеские игры стали первым в Китае спортивным мероприятием, в ходе которого использовались технологии 5G для сбора, редактирования, трансляции и передачи видеоданных.

Разработанное компанией ZTE решение Digital Intelligent Indoor System 5G-QCell охватывает несколько площадок проведения соревнований, включая главный стадион. Эта система обеспечивает абсолютно уникальное удобство просмотра в формате трех разных 5G-сценариев - просмотр с различных углов, гибкое масштабирование и свободная точка обзора. Эти сценарии способны полностью удовлетворить индивидуальные предпочтения зрителей.

При поддержке таких технологий, как MEC и кодирование с малым временем задержки, решения 5G Live TV от ZTE сокращают период ожидания прямой трансляции до менее чем 1 секунды, позволяя аудитории перед экранами телевизоров наслаждаться игрой в режиме реального времени.

Кроме того, при помощи передовых технологий съемки и воспроизведения видео, зрители на стадионе могут пользоваться многочисленными преимуществами специального приложения для просмотра происходящего на поле под различными углами обзора.

Абоненты услуги IPTV, предоставляемой филиалом China Mobile в провинции Шаньси, также получают доступ к интерактивному контенту в UHD-качестве с возможностью воспроизведения с четырех углов обзора. Подобная опция обеспечивает зрителям поистине индивидуализированный комфорт просмотра спортивных состязаний.

Компания ZTE планирует предоставить систему 5G-QCell для нужд будущего расширения пропускной способности сети и внедрения новых функциональных сервисов, включая MEC и LBS (геолокационные сервисы). По состоянию на август текущего года китайский разработчик уже поставил свыше 80 000 единиц оборудования 5G QCell заказчикам по всему миру.

Чтобы обеспечить максимально интерактивный функционал зрителям прямых трансляций первого национального спортивного чемпионата Китая в формате 5G, мае 2019-го компания ZTE заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Управлением по вопросам спорта, телерадиостанцией провинции Шаньси, а также с региональным филиалом China Mobile.

Использование решений 5G Live TV в ходе II Китайских национальных юношеских игр подает отличный пример для будущих прямых трансляций спортивных мероприятий. На фоне масштабного развертывания сетей 5G и активного развития видео технологий 8K/VR/AR компания ZTE продолжит совместно со своими партнерами продвигать коммерческое внедрение 5G Live TV, разрабатывая решения для прямых трансляций, создавая промышленные прикладные сценарии и углубляя сотрудничество с ключевыми отраслевыми игроками.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите https://www.zte.com.cn/global/