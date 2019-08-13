Инновационный кластер Дунгуаня приветствует технологических гигантов

ДУНГУАНЬ (DONGGUAN), Китай, 13 августа 2019 г. /PRNewswire/ --В ходе Huawei Developers Conference 2019 с 9 по 11 августа этого года 6 тыс. девелоперов обсудили с ключевыми игроками технологической отрасли, в число которых вошли генеральный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун (Yu Chengdong) и действующий председатель IFLYTEK Ху Юй (Hu Yu), актуальные вопросы сегмента терминалов, прикладного применения и разработки технологий 5G, а также создания глобальной отраслевой экосистемы. Конференция проходила в зоне развития высоких технологий на фоне роскошных пейзажей озера Суншань. По словам официального представителя Административного комитета Зоны развития высокотехнологичной промышленности Суншань, Дунгуань с каждым годом привлекает все больше передовых технологических предприятий и ведущих специалистов, непрерывно наращивая собственный потенциал в сфере инкубации инновационных компаний и создания первоклассного бизнес-климата.

Дунгуань демонстрирует высокие результаты в коммерческом внедрении научно-технологических достижений, располагая комплексной отраслевой цепочкой, обширным пулом технических экспертов и относительно низкой стоимостью земли, что повышает эффективность индустриализации и коммерциализации результатов НИОКР и тем самым обеспечивает местным компаниям и их продуктам дополнительную конкурентоспособность.

Привлекая высокотехнологичные предприятия, дунгуаньские инкубаторы наполняют инновационную экосистему города жизненной энергией. Отличным примером такого инкубатора служит XBOTPARK, ориентированный на стартапы сферы робототехники и "умного" аппаратного обеспечения. С момента своего учреждения в 2014 году инкубатору, объединившему в единую систему университеты, исследовательские учреждения, нисходящие и восходящие цепочки поставок и другие ресурсы, удалось успешно реализовать свыше 90 инновационных проектов. По словам одного из основателей XBOTPARK Ли Цзэсяна (Li Zexiang), для молодых людей, создающих здесь новые технологические продукты, скорость каждого этапа разработки может быть в пять, а то и десять раз выше, чем в Кремниевой долине или Европе, а затраты при этом составляют всего одну пятую или четвертую часть от расходов зарубежных коллег.

Первоклассные технологические предприятия Дунгуаня также оказывают стимулирующий эффект на конвергенцию компаний нисходящего и восходящего сегментов, что способствует оптимизации всей отраслевой экосистемы. Вслед за открытием в Дунгуане НИОКР-центра Huawei свои базы здесь учредили и поставщики технологического гиганта, включая iSoftStone и Chinasoft International Limited. Подобные компании не только являются провайдерами инновационных технологий в сферах больших данных, облачных вычислений и т.д., но и вносят заметный вклад в разработку и внедрение новых IT-сервисов, играя важную роль в городской экосистеме создания инноваций.

По мнению некоторых экспертов, главный толчок к развитию Дунгуаня дала компания Huawei, открывшая здесь собственный центр научно-технических и проектно-конструкторских разработок. В дальнейшем город будет служить базой для разработки, тестирования и производства уже готовой продукции. Дунгуань и Шэньчжэнь станут новыми международными технологическими хабами, играя еще более заметную роль в глобальной отраслевой экосистеме.

Превосходный бизнес-климат Дунгуаня помогает привлекать сюда первоклассных специалистов по инновациям. Непрерывное расширение и углубление реформ системы предпринимательской деятельности позволило заметно упростить процесс регистрации и одобрения предприятий, одновременно сократив их операционные расходы. Этот факт также создает стимул для молодых талантливых предпринимателей, все чаще открывающих свои инновационные компании в Дунгуане, давая толчок к повышению конкурентоспособности города.

По состоянию на конец 2018 года в Дунгуане было зарегистрировано свыше 5,7 тыс. высокотехнологичных предприятий национального уровня и 36 команд разработчиков уровня провинциального значения. Эти организации занимают ключевые позиции в городской системе создания инновации, выполняя функции ее опорной точки в создании инновационного центра общенационального значения.

"Делая акцент на инновационном развитии, власти Дунгуаня не жалеют усилий для привлечения инвестиций в высокотехнологичные секторы промышленности, побуждают компании наращивать масштабы НИКОР и поддерживают независимые инновации, стимулируя тем самым высококачественный экономический рост региона", - отмечают участники конференции.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), +86-20-83107576