На международном рынке пищевых добавок появилась новая восходящая звезда Glymate

БРЕЯ, Калифорния, 16 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Glymate™ - новая нутрицевтическая компания, основанная в Южной Калифорнии. В июне 2019 года предприятие официально представило на американском рынке свою уникальную пищевую добавку, предназначенную для сбалансирования уровня сахара в крови. Это событие положило официальное начало международной маркетинговой кампании продукта, который на сегодняшний день уже доступен потребителям во всех уголках земного шара.

Glymate™ - пищевая добавка, ускоряющая процесс клеточной регенерации. Продукт отличается от имеющихся на рынке аналогов своим запатентованным основным ингредиентом, оказывающим благотворное влияние на человеческий организм в самых разных аспектах. Наша технология клеточной регенерации повышает здоровую чувствительность организма к инсулину и стимулирует его выработку, что способствует расщеплению глюкозы из пищи и ее преобразованию в энергию†. При постоянном приеме Glymate™ наполняет тело энергией и помогает снижать вес†. Приобрести добавку можно на веб-сайте компании, а также через платформу Amazon. Мы активно сотрудничаем с дистрибьюторами для расширения нашего присутствия на рынках мира.

Сегодня более 400 млн человек по всему земному шару страдают от сахарного диабета, а число пациентов с высоким уровнем сахара и преддиабетическим состоянием еще больше. "Для эффективного лечения и профилактики этого серьезного заболевания необходимы решительные действия", - гласит заявление Американского центра контроля заболеваемости. Компания Glymate посвятила годы исследований и многочисленных клинических испытаний удовлетворению насущных потребностей человечества в этом остро стоящем вопросе. В состав Glymate™ входят компоненты исключительно натурального происхождения. Продукт не содержит лактозы, сои, глютена, сахара, консервантов и производится компанией Robinson в Калифорнии. Его уникальная гелеобразная формула с запатентованной технологией клеточной регенерации оптимизирует и балансирует уровень сахара, холестерина и триглицеридов в крови, способствуя здоровому метаболизму жиров†. Текстура добавки повышает растворимость и впитываемость активных веществ. Ключевой ингредиент Glymate™ воздействует на организм на молекулярном уровне и выполняет целый ряд функций внутри клеток†.

О компании Glymate™ Corp.

Glymate™ Corp. - частное предприятие, являющееся мировым лидером в сфере велнеса и здравоохранения. Этот статус подкрепляется высокой репутацией запатентованного компанией ключевого ингредиента. Осуществляя маркетинг и онлайн-продажу пищевых добавок, мы прилагаем все усилия к удовлетворению потребностей потребителей с помощью высококачественных продуктов, в основе которых лежат результаты передовых научных разработок.

Чтобы узнать больше о Glymate™, посетите веб-сайт https://www.glymateusa.com. Следите за новостями Glymate™ в Instagram @glymate_usa.

†Эти утверждения не подтверждены Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Данные продукты не предназначены для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

Не является лекарственным препаратом. Имеются противопоказания.

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Контактная информация: тел.: 1-888-848-1663, email: info@glymateusa.com