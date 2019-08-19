Лидеры кредитно-финансового сектора примут участие в пекинском форуме "Пояса и пути"

ПЕКИН (BEIJING), 19 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня свыше 150 представителей 40 крупнейших банков мира, инвестиционных фирм и международных организаций собрались в Пекине для участия в Первом пленарном заседании по вопросам Принципов "зеленых" инвестиций в странах инициативы "Пояс и путь" (GIP). Это событие является важным шагом на пути к продвижению экологически ответственных инвестиций в регионах, охватываемых упомянутой инициативой.

Сформулированные Китайским комитетом по вопросам "зеленых" финансов и руководством Лондона в ноябре 2018 года GIP представляют собой набор принципов в сфере продвижения экологически сознательных капиталовложений в странах "Пояса и пути". Свои подписи под GIP поставили тридцать международных учреждений, в число которых вошли одни из самых влиятельных лидеров региона. Сегодняшняя встреча - первая для членов совета GIP. Основной целью мероприятия является поиск путей для реализации упомянутых принципов.

"В ближайшие десятилетия большая часть мировых инвестиций в инфраструктурные проекты будет сконцентрирована в регионе "Пояса и пути", что окажет колоссальное влияние на климат и окружающую среду, - отметил глава Китайского комитета по вопросам "зеленых" финансов д-р Ма Цзюнь (Ma Jun). - В задачи GIP входит стимулирование и содействие подписантам документа в аспектах всестороннего учета экологических соображений при принятии решений и реализации собственных инвестиционных проектов".

В целях оказания поддержки внедрению GIP и расширения потенциала "зеленых" инвестиций советом был учрежден специальный Секретариат с представительствами в Пекине и Лондоне. В дальнейшем планируется создать базу данных экологически безопасных проектов, которая будет служить платформой для обмена информацией между кредитодателями и владельцами проектов.

"GIP будет приносить пользу странам "Пояса и пути", содействуя экологически ответственным инвестициям, минимизируя негативное влияние новых проектов и создавая перспективные возможности для бизнеса", - прокомментировал заместитель главы Народного банка Китая Чэнь Юлу (Chen Yulu).

"Я с нетерпением жду начала сотрудничества британских организаций с китайскими и международными партнерами в вопросах обмена передовым опытом для успешной реализации сформулированных нами принципов", - поделилась временный поверенный Посольства Великобритании в Пекине Кристина Скотт (Christina Scott).

"Сотрудничая с нашими китайскими партнерами посредством Британско-китайского центра "зеленых" финансов, мы играем важную роль в обеспечении соответствия крупнейших инфраструктурных проектов стандартам низких углеродных выбросов и экологически устойчивого развития", - добавил, в свою очередь, руководитель британского Green Finance Institute сэр Роджер Гиффорд (Roger Gifford).

Участники сегодняшнего пленарного заседания согласовали создание трех рабочих групп для изучения передового опыта и разработки инструментов и методов реализации принципов. Под совместным руководством подписантов GIP эти группы будут отвечать за вопросы оценки экологических рисков, обнародование информации, инновации в сфере экологически устойчивых финансовых продуктов и т.д.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэн Линь (Cheng Lin), +86-10-83021702, lin.cheng@greenfinance.org.cn; Джеймс Бойл (James Boyle), +44-020-7332-3380, james.boyle@cityoflondon.gov.uk