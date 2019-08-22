В Нинхае построят базы по производству высокоэффективного гетеропереходного оборудования

НИНБО (NINGBO), Китай, 22 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- 19 августа в уезде Нинхай, входящем в городскую агломерацию Нинбо (пров. Чжэцзян), состоялась церемония закладки первого камня в фундамент предприятия по производству высокоэффективных гетеропереходных солнечных элементов и модулей компании Risen Energy Co., Ltd. в объеме 2,5 гВт. В тот же день, в ходе совместной церемонии было официально объявлено о начале реализации нескольких других крупных проектов в том же уезде. В мероприятии приняли участие официальные представители уездных властей Нинхая.

Заместитель главы муниципального правительства Нинхая Ван Цзюньхай (Wang Junhai) отметил: "Эти проекты имеют чрезвычайно важное значение для экономико-социального развития и будущего процветания нашего региона. В последние годы руководство уезда нарастило темпы реализации крупных региональных проектов в стремлении дать толчок развитию различных отраслей промышленности и бизнеса, увеличить приток инвестиций в технологический сектор, оптимизировать процессы строительства в городских и сельских районах уезда, повысить эффективность обслуживания и деятельности как местной администрации, так и компетентных органов провинциального и общегосударственного уровня. Для решения имеющихся проблем местные власти активно привлекают инновации, стремясь ежегодно демонстрировать впечатляющие результаты. Реализация этих проектов обеспечит поддержку взятому руководством Нинхая курсу на высококачественное развитие".

Совокупный размер инвестиций в строительство новой базы площадью 137 000 кв. метров по производству высокоэффективных гетеропереходных солнечных элементов и модулей составляет 3,3 млрд юаней (около $467 млн). Проект, предполагающий создание базовой вспомогательной инфраструктуры для выпуска упомянутых продукции в сочетании с приобретением производственного оборудования. Новая база будет выпускать по 2,5 гВт элементов и модулей в год. По прогнозам, по окончании строительных работ в 2021 году и выхода на полную производительность доход от реализации продукции нового предприятия составит 5 млрд юаней (около $710 млн).

Технология гетероперехода имеет несколько преимуществ, являющихся ключевыми для данного проекта: она позволяет полностью избавиться от проблемы световой деградации и обеспечивает отличный низкотемпературный коэффициент. По предварительным расчетам, эффективность энергетического преобразования гетеропереходных солнечных элементов от Risen Energy превышает 23%. Кроме того, компания также работает над оптимизацией своих модулей с полуразмерной, ламинированной, высокоотражающей подложкой и двойным стеклянным покрытием, параллельно внедряя и другие инновационные технологии. Risen Energy производит гетеропереходные солнечные элементы и модули с применением технологии высокоэффективного двустороннего гетероперехода, что обеспечивает превосходные показатели генерации электричества обеими сторонами панели и предоставляет инвесторам рост доходности получаемого электричества на 10-30%.

Президент компании Се Цзянь (Xie Jian) прокомментировал: "Проект создания нового предприятия по выпуску высокоэффективной гетеропереходной продукции в объеме 2,5 гВт в год сыграет ключевую роль в наращивании потенциала Risen Energy как с точки зрения разработки новых технологий и смарт-производства, так и в аспекте расширения своего присутствия на рынке. Мы сделаем акцент на эффективном строительстве новой производственной базы с соблюдением высоких стандартов качества и в полном соответствии с нашим планом, одновременно продолжая привлекать все необходимые человеческие и материальные ресурсы. Приступая к реализации этого проекта, Risen Energy выводит свои технологии, производственную мощность и комплексные преимущества на принципиально новый уровень. Мы уверены, что новое предприятие внесет значимый вклад в региональное экономическое развитие Нинхая".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-574-59953077, tina@risenenergy.com