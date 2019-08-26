Компания OİB представляет в России новинки турецкого автомобилестроения

МОСКВА, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Турецкий автомобилестроительный сектор, лидирующий по объемам экспорта в этой стране, готовится к участию в московской выставке MIMS Automechanika, которая будет проводиться с 26 по 29 августа 2019 года, в целях активизации делового сотрудничества с Россией, являющейся одним из его важнейших экономических партнеров, и придания импульса своей экспортной деятельности. Единственный представитель турецкого автомобилестроительного сектора в экспортной сфере — Ассоциация экспортеров автомобилестроительной отрасли Uludağ (OİB) — сформировал национальную делегацию, в которую войдут 52 известные турецкие компании, работающие в данном секторе. Московская выставка MIMS Automechanika считается одним из наиболее значимых мероприятий такого рода в мировом автомобилестроении, и участвующие в ней турецкие компании получат возможность представить широчайший спектр своих товаров и услуг, от автомобильных комплектующих до коммерческих автомобилей, от элементов внутреннего оформления до систем безопасности, от компонентов двигателей до аудиосистем и телекоммуникационного оборудования.

Ассоциация OİB также оставит свой след на мероприятиях, проводимых в рамках IMAF

В этом году параллельно с выставкой MIMS Automechanika будет проходить десятый Московский международный форум автомобилестроения (IMAF). В рамках IMAF вице-президент Ассоциации экспортеров автомобилестроительной отрасли Uludağ (OİB) Орхан Сабунджу (Orhan Sabuncu) выступит с докладом на подиумной дискуссии под названием "Будущее российского автомобилестроения". Кроме того, представители компаний, входящих в состав национальной делегации OİB (таких как Ditaş, Tirsan Kardan, Sab Otomotiv, Standart Yay, Yenmak и Hattat Otomotiv), примут участие в двусторонних деловых встречах, организуемых в рамках форума IMAF. В ходе этих двусторонних деловых встреч компании-участницы познакомятся с российскими покупателями, а также с представителями автомобилестроительной отрасли со всего мира с целью установления новых торговых связей.

Поставки автомобильных комплектующих занимают первое место по объему экспорта в Россию

На легковые автомобили приходится около 90% динамично развивающегося российского рынка автотранспортных средств, что составляло порядка 3 млн автомобилей за три года, предшествовавших 2014 году. Объемы экспорта продукции турецких автомобилестроителей составляли $927 млн в 2011 году, $940 млн в 2012 году и $1 млрд 160 млн в 2013 году. Таким образом, Россия стала пятым по значимости направлением экспорта продукции турецкого автомобилестроения. После снижения объемов экспорта автомобилей в связи со спадом российского рынка в период 2014-2016 годы, в 2017 году этот показатель вырос на 38% до $328 млн, а в 2018 году достиг $454 млн.

Крупнейшими товарными группами, экспортируемыми в Россию, являются автомобильные комплектующие, за которыми по мере убывания следуют основная автопродукция, включая легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы и автобусы средней вместимости, грузовые автотранспортные средства, автотранспортные средства специального назначения и трактора.

КОНТАКТЫ: Gaye DEMIR (Гайе ДЕМИР), demirg@uib.org.tr, +905494421995