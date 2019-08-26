Руководство Чжухая представило миру обновленный имидж города

ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Руководство Чжухая представило новую ЭМБЛЕМУ и проморолик, рассказывающий всему миру об уникальных особенностях и историях успеха города в эпоху развития региона Большого залива.

25 августа, накануне 39-й годовщины создания Специальной экономической зоны Чжухай, власти города презентовали новую ЭМБЛЕМУ и видеоролик, демонстрирующие жизненную силу и возможности Чжухая на фоне реализации проекта Большого залива. На презентации нового имиджа города присутствовали китайские и зарубежные эксперты в сфере международных коммуникаций, а также официальные представители Народного правительства городского округа Чжухай. Специалисты приняли участие в дискуссии под тематическим названием "Брендинг города в эпоху Большого залива", предложив ряд стратегий продвижения брендов таких городов региона, как Чжухай, с целью наращивания масштабов международного сотрудничества.

Благодаря своему привлекательному имиджу и эффективным стратегиям брендинга, Чжухай сумел обеспечить себе ряд заметных преимуществ с точки зрения международной коммуникации. Как пояснил автор ЭМБЛЕМЫ Лан Лицюнь (Lang Liqun), в новом логотипе, отражающем открытость, инклюзивность, процветание и гостеприимство Чжухая, объединены его уникальные достопримечательности: мост между Гонконгом, Чжухаем и Макао, статуя молодой рыбачки, прозрачная морская вода и зеленые горы. ЭМБЛЕМА воплощает в себе географические преимущества, помогающие Чжухаю устанавливать прочные связи с внешним миром, а также его морское культурное наследие и роскошные пейзажи здешних мест.

Еще одним "героем" презентации стал новый проморолик Чжухая. По словам режиссера Син Чуаня (Xing Chuan), его короткометражный фильм рассказывает историю города, каким его видят иностранные гости, что поможет зарубежной аудитории лучше понять и полюбить этот приморский оазис.

Присутствовавший на презентации известный британский режиссер Барни Брум (Barney Broom) подчеркнул: "Новая ЭМБЛЕМА и проморолик четко отражают основные качества Чжухая. Я вижу его открытым, оживленным, энергичным мегаполисом с собственным характером".

На фоне стремительного комплексного развития региона Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао региональные центры, включая Чжухай, привлекают все больше внимания со стороны международной общественности, что создает новые возможности и задачи для стратегически правильного брендинга.

"Регион Большого залива служит своеобразным "окном" в Китай, витриной, демонстрирующей его успехи в вопросе реформ и открытости, а также двигателем, продвигающим вперед сотрудничество между КНР и внешним миром", - прокомментировал соучредитель Китайско-европейского центра совместных инноваций (Пекин-Брюссель) Патрик Нийс (Patrick Nijs). "Чжухай, как единственный город на материковой части Китая, соединенный с Гонконгом и Макао сухопутным мостом, выполняет роль "ворот" и центрального узла региона. Этот фактор можно с большой выгодой использовать при разработке стратегии брендинга города", - добавил он.

В эпоху развития Большого залива Чжухай продолжает поиск инновационных моделей внешней коммуникации. Посредством разнообразных мероприятий международного уровня, включая Китайскую международную выставку авиационной и аэрокосмической промышленности. Китайский международный фестиваль циркового искусства и Форум "Морского Шелкового пути 21-го столетия" по вопросам международного сотрудничества Китая (Гуандуна), город создает потрясающие своей эффективностью примеры взаимодействия с зарубежными партнерами в сферах экономики, искусства и научных инноваций.

По мнению присутствовавших на презентации экспертов, проактивный подход властей Чжухая к продвижению имиджа города не только способствует повышению его авторитета на мировой арене, но и наглядно демонстрирует непрерывную динамику и потенциал приморского мегаполиса в аспекте развития региона Большого залива.

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