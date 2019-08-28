Крупнейшая в Азии выставка музыкальных инструментов пройдет в октябре

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 28 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Music China, одна из самых авторитетных выставок музыкальных инструментов в мире, будет проходить с 10 по 13 октября 2019 года на территории Нового международного экспоцентра в Шанхае. Организатором мероприятия выступает Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.

Крупнейшая в Азии выставка музыкальной индустрии Music China 2019 собирает свыше 2 200 международных экспонентов из 30 стран и регионов мира. Участники мероприятия представят разнообразные музыкальные инструменты и сопутствующую продукцию на территории в 145 000 м2.

Китайская музыкальная отрасль в последние годы переживает период бурного расцвета, а многочисленные известные бренды из всех уголков земного шара изучают возможности выхода на местный регион и ищут китайских партнеров. Music China, как одна из самых влиятельных торговых платформ музыкальной индустрии, на сегодняшний день служит им первоочередным инструментом для развития своего бизнеса в Поднебесной. В число брендов, подтвердивших свое участие в Music China 2019, входят Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Native Instrument, Pioneer, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fengling и Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory.

Кроме выставки в рамках Music China состоятся различные семинары и форумы для профессиональных покупателей и экспертов отрасли, которые помогут им идти нога в ногу с прогрессом отрасли. Одно из центральных событий Music China, Международная презентация новых продуктов, постепенно становится у экспонентов самой популярной площадкой для презентации новейших разработок и передовых технологий. Участники Отраслевого форума NAMM CMIA смогут познакомиться с новейшими тенденциями музыкальной отрасли и вместе с экспертами проанализировать перспективы международного рынка. В ходе семинаров How-To Sessions будет обсуждаться широкий спектр вопросов, включая розничную торговлю, ценообразование, брендинг, менеджмент и другие актуальные аспекты практической деятельности отрасли.

Music China - это не только профессиональная отраслевая платформа, но и настоящий карнавал для поклонников музыки. Music Lab предоставляет инновационное и интерактивное пространство для продуктов и технологии сочинения музыки и звукозаписи. Art Salon приглашает всемирно известных исполнителей и музыкантов поделиться своим артистическим опытом. Музыкальные конкурсы, включая Jazz Master Competition и Original EDM Competition, а также свыше 600 живых представлений позволят гостям мероприятия отправиться в потрясающее музыкальное путешествие.

Больше информации о Music China 2019 см. на официальном веб-сайте мероприятия: www.musicchina-expo.com. Все желающие уже могут бесплатно пройти онлайн-предрегистрацию. С нетерпением ждем вас с Шанхае!