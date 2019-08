Zoomlion представит интеллектуальную строительную технику на BICES 2019

ПЕКИН (BEIJING), 28 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) примет участие в 15-й Китайской международной выставке строительной техники, материалов и горнодобывающего оборудования (15th China Beijing International Construction Machinery, Building Material Machines and Mining Machines Exhibition & Seminar (BICES 2019)), проходящей в Пекине с 4 по 7 сентября этого года. На этом мероприятии производитель планирует представить 32 смарт-продукта в шести категориях, что позволит ему продемонстрировать преимущества и инновационные достижения своего бренда.

Экспозиция продукции Zoomlion на BICES 2019 будет включать землеройное оборудование нового поколения, передовые платформы для выполнения высотных работ и бетонную технику. Все агрегаты отвечают национальным нормам выбросов шестого уровня, а также китайским стандартам строительного и грузоподъемного оборудования.

"BICES 2019 предоставит Zoomlion первоклассную площадку для демонстрации наших технологических инноваций в сфере "умного производства" (IM). Мы являемся лидерами отрасли, и наша основная цель заключается в обеспечении экологически устойчивого, интеллектуального развития, а также в предоставлении клиентам высококачественных продуктов и сервисов", - отметил вице-президент Zoomlion Го Сюэхун (Guo Xuehong).

Особого внимания участников предстоящей выставки достойно землеройное оборудование, представляющее собой значительную часть стратегии развития Zoomlion. Бренд представит экскаватор Е-10 нового поколения, разработанный исследовательским институтом Zoomlion и корпоративным центром НИОКР в Северной Америке. Новый агрегат обладает обширными преимуществами с точки зрения гибкости конфигураций, эффективности, интеллектуальной составляющей, топливной экономичности, интенсивности отказов и себестоимости технического обслуживания.

Китай активно внедряет нормы выбросов шестого уровня, и Zoomlion представляет новую бетонную технику, соответствующую этой рыночной тенденции, включая автобетононасос, бетономешалку и башенный кран.

Zoomlion также продемонстрирует десять новых платформ для выполнения высотных работ, включая рычажный и поворотно-выдвижной подъемники. Пять рычажных подъемников оснащаются экологически безопасными литиевыми аккумуляторами, представляющими собой собственную разработку Zoomlion. Вся линейка подъемников оборудована интеллектуальной системой дистанционного управления и платформой для менеджмента техники, сдаваемой в аренду, от Zoomlion ZValley.

Поворотно-выдвижной подъемник ZA14JE с 14-метровой электрострелой изогнутой формы - новый продукт, презентация которого состоится на BICES. Агрегат отличается высокой грузоподъемностью и самым широким спектром интеллектуальных функций из всех аналогов, представленных на рынке.

Кроме того, Zoomlion привезет на выставку и свою мощную, стабильную и надежную установку роторного бурения ZR160C-3, а также пять экологически безопасных грузовых автомобилей промышленного назначения.

Ознакомиться с экспозицией Zoomlion можно будет на стенде S101.

О компании Zoomlion

Основанная в 1992 году компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) является производителем высококлассного оборудования, специализирующимся на разработке строительной, сельскохозяйственной техники и предоставлении финансовых услуг. На сегодняшний день в ассортименте компании представлены свыше 460 передовых продуктов, разделённых на 55 товарных линеек и десять основных категорий. Zoomlion - первая в Китае компания-производитель строительной техники, зарегистрированная как на Шэньчжэньской, так и на Гонконгской фондовых биржах.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://en.zoomlion.com/.

