Чистая прибыль Risen Energy за первое полугодие 2019-го выросла на 295,52%

НИНБО (NINGBO), Китай, 29 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd. 23 августа обнародовала результаты своей финансовой деятельности за первую половину 2019 года. За это полугодие общий доход предприятия от операционной деятельности составил 6,056 млрд юаней (около 847 млн долл. США), что на 27,59% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании достигла 485 млн юаней (около 67,8 млн долл. США), подскочив сразу на 295,52%.

Комментируя столь впечатляющий рост финансовых показателей за полгода, президент Risen Energy Се Цзянь (Xie Jian) отметил: "Мы всегда ставим клиента на первое место, активно реагируем на изменения рыночного спроса, оптимизируем структуру продукции и повышаем свою конкурентоспособность в сфере НИОКР, эффективного маркетинга, передовых технологических процессов, экономичного производства, сокращения затрат и других аспектах. Благодаря высокому профессиональному потенциалу и обширному опыту команды нашего руководства, мы можем эффективно прогнозировать будущие тенденции отрасли, использовать рыночные возможности и демонстрировать отличные производственные показатели".

Непрерывное наращивание инвестиций в НИОКР для обеспечения высокого качества продукции посредством технологических инноваций

В 2019 году на фоне продолжающегося расширения мирового рынка солнечной энергетики и многократной модернизации технологий производства фотовольтаики Risen Energy продолжает уделять особое внимание тенденциям отрасли с точки зрения разработки технологий, непрерывно наращивая масштабы инвестиций в проектно-конструкторскую деятельность, направленную на создание эффективных технологий.

19 августа компания провела церемонию закладки первого камня на месте строительства своей базы по производству высокоэффективных гетеропереходных элементов и модулей мощностью 2,5 гВт в уезде Нинхай, входящем в городскую агломерацию Нинбо в пров. Чжэцзян. Общий размер инвестиций в данный проект достигает 3,3 млрд юаней (около 467 млн долл. США). Разработанные компанией солнечные элементы с применением технологии гетероперехода демонстрируют эффективность энергетического преобразования на уровне выше 23%, а в их конструкции применяется полуразмерная, ламинированная, высокоотражающая подложка и двойное стеклянное покрытие. Благодаря использованию технологии высокоэффективных двусторонних гетеропереходных элементов, гетеропереходные компоненты от Risen Energy способны генерировать электроэнергию на обеих поверхностях панели и обеспечивают инвесторам рост доходности получаемого электричества на 10-30%.

Кроме гетеропереходных элементов команда специалистов по НИОКР Risen Energy успешно разработала технологию полуразмерных компонентов второго поколения, отличающихся ультравысоким коэффициентом использования солнечного света и сверхнизкими потерями мощности благодаря одновременной оптимизации передовой технологии пассивации аккумуляторов и высокоэффективной технологии упаковки компонентов. По итогам испытаний, проводившихся независимой сторонней организацией TUV SUD, эффективность преобразования фотоэлектрической энергии модулями Jaeger HP от Risen Energy, оснащенными 72 компонентами, достигла 21%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Максимальная эффективность преобразования монокристаллических элементов МВВ превысила 23,00%, а средний показатель составляет 22,73%. Компания планирует постепенно завершить начатый в июне этого года переход от технологии 5ВВ к МВВ и в течение года выйти на уровень массового производства модулей по новой технологии.

В настоящий момент, годовой объем выпуска фотоэлектрических модулей Risen Energy составляет 9,1 гВт. В ближайшие несколько лет, по мере реализации проектов производства аккумуляторных компонентов в Нинхае и Цзиньтане, этот показатель должен достичь 12 - 15 гВт.

Подстегиваемые спросом на рынках развивающихся стран, по всему миру реализуются тысячи проектов сферы солнечной энергетики

По прогнозам, рынок за пределами Китая продолжит развиваться стабильно высокими темпами. Благодаря непрерывному созданию инноваций в сфере эффективных технологий и высокому производственному потенциалу, Risen Energy активно использует возможности, открываемые ростом спроса на ее продукцию со стороны рынков развивающихся стран, расширяя свое присутствие на международной арене.

В этом году компания построила большую солнечную ферму Merredin мощностью 132 мВт (пост. тока) в Западной Австралии. Все процессы от инженерного проектирования, строительства и до ввода в эксплуатацию и дальнейшего управления объектом выполняются Risen Energy. Благодаря высокому технологическому потенциалу, превосходному качеству компонентов и опытной проектной группе, разработчик солнечных модулей обеспечил себе отличную репутацию и завоевал значительную долю рынка Австралии. В результате непрерывного расширения своего присутствия в этом регионе компания стала одним из крупнейших и самых надежных поставщиков фотоэлектрического оборудования для австралийских заказчиков.

Кроме консолидации инвестиций и строительства электростанций в Австралии Risen Energy вносит заметный вклад в реализацию инициативы китайского правительства "Один пояс, один путь", осуществляя свою деятельность на рынках многих стран региона. Войдя в число первых производителей солнечной энергетической техники, открывших свои подразделения во Вьетнаме, компания получила множество крупных заказов и успешно предоставляет региональным заказчикам эффективную техническую продукцию и квалифицированные сервисы ЕРС. На сегодняшний день, Risen Energy выиграла тендер Tasco на реализацию проекта солнечной фермы 61 мВт, принимает участие в реализации проекта солнечной электростанции 50 мВт, принадлежащей дочернему предприятию вьетнамской Bitexco Group, в двух проектах мощностью 62 мВт и 50 мВт от Hoang Son и PNP HANOI, а также в целом ряде других крупных проектов в провинции Ниньтхуан.

На счету компании - тысячи реализованных проектов по всему земному шару. Risen Energy поставляет свою высокоэффективную продукцию в Казахстан, Индию, Непал, Беларусь, Украину, Румынию, Болгарию, Македонию и другие страны мира.