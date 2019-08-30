MVA Entertainment: новый сингл ALYA "American Beauty" дебютировал в Billboard Magazine

ГОЛЛИВУД (HOLLYWOOD), Калифорния, 30 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Искусство объединяет мир. На этот раз - при участии певицы российского происхождения ALYA, чей новый сингл American Beauty (Красота по-американски) призывает к единению и сплочению народов мира. Релиз композиции , созданной при участии удостоенного премии Грэмми продюсера Билла Шнее, состоялся 30 августа 2019 года. На этой неделе сингл дебютировал и в рейтинге журнала Billboard.

Основной акцент в композиции сделан на красоте нашей страны, воплощенной в уникальной смеси характерных особенностей женщин-иммигранток. ALYA собрала серию фотографий с изображением cплетенных вручную цветочных венков с семи континентов земного шара и одной женщины, кожа которой раскрашена в разные цвета, продемонстрировав тем самым потрясающую самобытность прекрасного пола при отсутствии политического подтекста.

Классически поставленный вокал ALYA одновременно и вдохновляет, и пробуждает в сердцах целую бурю эмоций. Этим синглом исполнительница готовит почву для выпуска своего альбома в январе будущего года.

Благодаря высочайшему продюсерскому мастерству и ангельскому голосу певицы, American Beauty способна проникать в самые глубины человеческой души.

"Источником неземной красоты музыки ALYA служит творческая сущность, наполняющая все формы искусства, которые ей довелось осваивать", - отмечает Билл Шнее.

"Все мы уникальны по своей природе и в равной степени прекрасны. Для меня American Beauty - это потрясающее музыкальное произведение, выходящие за рамки любых стандартов и клише. Эта композиция воплощает в себе красоту и гостеприимство страны, прекрасную уникальность каждого из нас. Это гимн счастью и любови", - комментирует, в свою очередь, ALYA.

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