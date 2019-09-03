Verra Mobility и APRR будут совместно осваивать рынки Европы и наращивать клиентскую базу

ФИНИКС (PHOENIX), 3 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Verra Mobility (код NASDAQ: VRRM), мировой лидер в сфере интеллектуального транспорта, сегодня сообщила о заключении партнерского соглашения с четвертым по величине европейским оператором автомобильных дорог APRR с целью предоставления французским клиентам своих сервисов организации сбора платы за проезд, что позволит упростить и оптимизировать процессы передвижения по автотрассам.

"В прошлом году мы приобрели European Parking Collection, и в этой связи новое соглашение является для нас важным следующим шагом, направленным на расширение нашего международного присутствия, - отмечает президент и генеральный директор Verra Mobility Дэвид Робертс (David Roberts). - На первом этапе нашей основной задачей станет предоставление сервисов взимания платы за проезд партнерским службам аренды автомобилей во Франции. Это партнерство, как и эволюция наших международных систем служат первым шагом к закладке фундамента для выхода на рынки других стран, а результатом расширения географии наших сервисов станет оптимизация процессов передвижения по автомобильным дорогам Европы".

Новое сотрудничество позволит Verra Mobility разрабатывать продукты для автопарков (в первую очередь, служб аренды автомобилей), позволяющие водителям и арендаторам использовать преимущества обширной сети платных автодорог Франции, экономя время и деньги за счет использования полос электронного сбора платы без необходимости снижать скорость и останавливаться для оплаты проезда кредитной картой или наличными.

"Нам очень нравится работать с командой Verra Mobility, - отмечает заместитель генерального директора APRR Гийом Херент (Guillaume Herent). - С нетерпением ждем начала этого потрясающего сотрудничества, направленного на достижение нашей общей цели - оптимизации процессов передвижения по дорогам с одновременным обеспечением безопасности, информирования и комфорта водителей".

О компании APRR

Компания APRR, - дочернее предприятие Eiffage, - управляет инфраструктурой автомобильных трасс и систем взимания платы за проект по концессии, предоставленной правительством Франции. По условиям концессионных соглашений, Группа также осуществляет обширные инвестиции в обслуживание сети автодорог протяженностью 2 300 км, улучшая дорожные условия и удовлетворяя новые потребности автомобилистов.

О компании Verra Mobility

Компания Verra Mobility (код NASDAQ: VRRM) специализируется на разработке и внедрении новейших технологий и информационного обеспечения для повышения безопасности и оптимизации транспортного сообщения. Международное предприятие Verra Mobility находится в центре экосистемы мобильности, объединяющей транспортные средства, устройства, информацию и людей с целью решения самых сложных проблем, стоящих перед нашими заказчиками и их клиентами.