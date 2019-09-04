Сеть кафе PRIME первой в ресторанной индустрии России серьезно занялась фудшерингом

Москва, 4 сентября. По данным Росприроднадзора, ежегодно на каждого россиянина приходится до 400 кг отходов, 40% из которых – не пластик или бумага, а органические отходы - продукты питания. В европейских странах и США эта цифра еще больше.

Еще несколько лет назад локальные сообщества небезразличных людей по всему миру запустили движение фудшеринга (от англ. food "еда" и sharе "делиться") – международную акцию по спасению годных к употреблению продуктов. Первопроходцем стала Германия, но и российскому фудшерингу без малого 4 года. Несмотря на то, что о нем мало кто говорит, ежедневно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России волонтеры движения и благотворительные фонды передают тонны продуктов социально незащищенным и другим нуждающимся группам граждан.

Московская сеть кафе PRIME, входящая в ресторанный холдинг Novikov Group, задумалась об экологической и социальной роли фудшеринга еще несколько лет назад и начала работать с Международной благотворительной организацией "Справедливая помощь Доктора Лизы", а с 2019 года запустила полноценный проект фудшеринга с четырьмя благотворительными фондами в Москве, которые собирают и распределяют между нуждающимися продукты питания и средства первой необходимости.

Так, PRIME стал первопроходцем среди сетей общественного питания в России в направлении фудшеринга. В связи с налоговыми и организационными барьерами крупные сети не решаются на постоянной основе начать помогать фондам и другим некоммерческим организациям, готовым забирать продукты до истечения их срока годности. Сеть кафе PRIME поставила на первое место саму идею фудшеринга и, несмотря на трудности, сегодня уже из 10-ти кафе сети ежедневно в благотворительные организации (Фонд Продовольствия "Русь", Фонд Дмитрия Нагиева "АННА", Фонд "Счастье с нами", Международная благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы") поступает около 120 кг продуктов питания и напитков.

Заботясь не только о ближних, но и о планете, для транспортировки и хранения продуктов в PRIME используют подлежащую безвредной переработке упаковку из экопластика (PETE, PET, 3-4-5-6-7 виды пластика), бумагу и картон: 59 заведений сети передают использованную экопосуду и отходы на сортировку и переработку (в компанию "ЭкоЛайн", ведущему оператору по обращению с отходами в Московском регионе). Это вторая большая экологическая программа, которую сеть старается расширять и продвигать в массы, рассказывая о переработке отходов в своих кафе.

Проект призывает вместе создавать небезразличное общество будущего. Присоединиться к движению #primeforplanet можно прямо сегодня.

Сайт сети кафе PRIME.